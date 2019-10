L’Ajuntament de Torrent convoca ajudes al transport per a estudiants menors de 30 anys

Print This Post

El programa En Trajecte està dirigit als joves que cursen estudis post-obligatoris fora de Torrent

Els estudiants menors de 30 anys poden sol·licitar des del 24 d’octubre fins al 2 de novembre les ajudes del programa En Trajecte, un finançament parcial de les despeses de desplaçament durant el curs acadèmic 2019-2020. Les ajudes, que oscil·len entre els 100 i els 300 euros, poden ser sol·licitades per aquelles persones que cursen estudis post-obligatoris (universitaris, formació professional de grau mitjà o superior, formació professional bàsica, programes de formació ocupacional per a joves amb discapacitat i ensenyaments artístics i musicals professionals o superiors) fóra de Torrent.



A més de ser menors de 30 anys, els beneficiaris han d’estar empadronats a Torrent, estar matriculats en els estudis en règim presencial i tindre una renda familiar no superior a 25.000 euros.



L’adjudicació de les ajudes es determinarà en funció de la renda per càpita familiar, sent les més baixes les primeres beneficiàries de la subvenció, sempre que es complisquen els requisits. “Des de la regidoria de Joventut volem assegurar la igualtat d’accés als estudis post-obligatoris dels i les joves de Torrent, donant-los suport econòmic així com a les seues famílies”, explica la regidor de Joventut i Formació, Marina Olivares.



En cas de ser seleccionat, es rebrà el 50% de l’ajuda concedida abans de finalitzar l’any 2019 i la resta aproximadament al setembre o octubre de 2020, després d’haver justificat el no abandó dels estudis.



Les sol·licituds i la documentació han de presentar-se en L’Espai, situat en la segona planta de l’Edifici Metre (Avinguda El Vedat, 103). Tota la informació i els detalls de la convocatòria estan disponibles en www.torrentjove.com