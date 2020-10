L’Ajuntament de Torrent entrega targetes daurades de TorrentBus al col·legi Mare Petra per a desenvolupar activitats i visites culturals

Print This Post

El acalde Jesús Ros i el regidor de Mobilitat i Transport, Raúl Claramonte, han entregat aquest matí les targetes daurades de TorrentBus al col·legi Mare Petra de Torrent. La directora del centre educatiu Maite Rodríguez i el secretari Rubén Baldoví han sigut els encarregats de recollir aquestes targetes que tenen com a objectiu que el professorat i alumnat del col·legi puguen gaudir del transport urbà gratuït per a desenvolupar diferents activitats i visites culturals dins del municipi. Aquesta iniciativa és fruit de la reunió del regidor de l’àrea amb el centre per a interessar-se abans de l’inici de curs escolar de les necessitats i inquietuds respecte a la seua àrea.