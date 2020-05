L’Ajuntament de Torrent es reuneix amb els clubs esportius de la ciutat per a explicar les mesures aprovades en el ‘Pla d’Actuació Municipal 2020 de lluita contra el COVID-19’ i intercanviar opinions

Connect on Linked in

Els equips de futbol de Torrent finalitzen la temporada esportiva després de la resolució de la FFCV

L’Amateur del Torrent CF, pendent de jugar el play off express d’ascens a tercera

Aquest matí s’ha mantingut una reunió online amb els clubs de la ciutat per a informar i donar a conéixer les mesures en el ‘Pla d’Actuació Municipal 2020 de lluita contra el COVID-19’ aprovades pel ple municipal que s’estan duent a terme, així com comunicar-los l’elaboració d’un pla de protocol d’utilització de les instal·lacions esportives per a futures fases pel consistori. D’igual manera, l’alcalde Jesús Ros; el regidor i Diputat d’Esports, Andrés Campos; la regidora d’Esports, Susi Ferrer; al costat del secretari de l’Administració i FDM i el cap de l’àrea d’Esports, han escoltat les propostes i necessitats dels clubs per a estudiar-les i oferir-los tot tipus de solucions.

Final de temporada en el futbol regional

La Junta Directiva de la FFCV ha anunciat, després de realitzar ahir una Assemblea General telemàticament, que ha donat per finalitzada la temporada esportiva 2019/2020 d’àmbit territorial a data 14 de març, moment en el qual es va decretar l’Estat d’Alarma a Espanya, establint l’ordre de la competició amb els resultats de la classificació que hi havia en l’última jornada disputada.



Així, es realitzarà la classificació final i es resoldran els possibles empats segons els criteris establits en el Reglament General de la FFCV. En el cas que en algun grup hi haguera equips que tingueren partits endarrerits, pendents de jugar o la composició dels quals siga d’equips imparells, per a establir la classificació s’aplicarà el criteri del coeficient, és a dir, dividir els punts obtinguts entre els partits disputats per a determinar el seu lloc en la classificació final.

Equips torrentinos

D’aquesta forma, el primer equip amateur del C.D Muntanya-Sión jugarà l’any que ve en preferent, igual que l’infantil Al fet que, després d’anar primer tota la temporada, també puja a preferent. Des del club afirmen que, malgrat ser una temporada única i atípica, s’han aconseguit els objectius marcats: pujar el nivell i tindre als equips en diferents categories de preferent, primera i segona.



Quant al Torrent CF, aquests s’han posicionat com a campions de lliga el Prebenjamín C, l’Aleví D i el Cadet B, aquest últim, a més, ascendeix a categoria preferent.



Per part seua, el CD Teresianes Torrent no ha vist molt afectada les posicions dels seus equips que es mantindran per a la pròxima temporada. No obstant això, l’equip més afectat ha sigut l’Amateur, ja que tenia clares aspiracions per a l’ascens de categoria de 2a Regional a 1a Regional. En l’última jornada que es va disputar, l’equip va perdre i d’estar en 2a posició passe a ser 3r, després d’estar l’últim mes en posició d’ascens (com un dels millors segons de tots els grups). Des del club manifesten que comprenen aquesta decisió i la comparteixen i que prompte prepararan la pròxima temporada per a tractar d’aconseguir el que no s’ha pogut enguany.



Un dels equips que es manté com estava fins al moment ha sigut l’Evangèlic F.C, que jugarà en la pròxima temporada en les mateixes categories que ho ha fet durant aquest any. Així mateix, els equips del C.D Col·legi El Vedat també conserva la situació dels seus equips per a la pròxima temporada.



Finalment, el CF Jules School, que té tres equips en Competició Federada, ha acabat la temporada de la següent manera: l’Aleví 2n any: primer classificat grup B-12; Cadet 2a Provincial: tercer classificat; i Juvenil 2a Regional: cartorceavo classificat.