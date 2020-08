L’Ajuntament de Torrent es reuneix per a analitzar i coordinar les noves mesures de control del Covid-19 que hui entren en vigor

Connect on Linked in

Aquest matí ha tingut lloc una reunió a l’Ajuntament de Torrent per a analitzar i coordinar les noves mesures d’obligat compliment acordades pel Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònomes que entren en vigor hui dimarts, 18 d’agost, per a un període de 21 dies. En la trobada han estat presents l’alcalde Jesús Ros; l’alcalde en funcions, Raúl Claramonte; el portaveu de l’equip de govern, Andrés Campos; la regidora de Gestió de la Ciutat i Seguretat Ciutadana, Inma Amat; i el comissari cap del cos de la Policia Local de Torrent, Eduardo Martínez.

Entre les decisions es troba la suspensió de l’activitat d’oci nocturn, el tancament de tots els establiments d’hostaleria i restauració a la 1.00 h de la matinada i s’haurà d’assegurar sempre la distància de 1,5 metres entre taules o agrupacions de taules, que tindran una ocupació màxima de deu persones. També es prohibeix fumar en la via pública o espais a l’aire lliure quan no es puga guardar la distància interpersonal de dos metres. Així mateix, es recomana que les trobades socials es limiten a un màxim de 10 persones i evitar els contactes que es produïsquen fora del grup de convivència estable. Quant a les residències, es limita les visites a una persona per resident i màxim d’una hora, excepte en el cas dels residents que es troben en el procés final de la seua vida, a més es realitzaran proves PCR a tots els nous ingressos i reingressos amb un màxim de 72 hores d’antelació.