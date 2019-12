L’Ajuntament de Torrent estrena un renovat i moderna sala d’actes amb una jornada de portes obertes

Connect on Linked in

Després del projecte de millora, l’espai cultural compta amb butaques més modernes i còmodes, major accessibilitat i una imatge renovada

La sala d’actes de l’Ajuntament de Torrent ha obert les seues portes aquest matí després d’una completa remodelació de les seues instal·lacions, que ara compten amb totes les novetats i comoditats per a acollir tot tipus d’actes culturals i artístics, així com xarrades formatives, ponències i totes les activitats necessàries de les associacions i col·lectius locals. A més del propi saló, s’ha realçat una millora dels espais d’accés, tant en l’entrada des del carrer Ramón y Cajal, com en la pròpia sala que serveix d’accés al pati de butaques i a l’amfiteatre. Així, “ara comptem amb unes instal·lacions segures i accessibles a tots i totes, atenent i donant resposta a la demanda dels col·lectius de la nostra ciutat”, ha expressat l’alcalde Jesús Ros.



D’aquesta manera, s’han instal·lat unes noves butaques modernes i atractives, tant al pati de la sala d’actes com de l’amfiteatre. Uns seients que, amb el mateix aforament anterior, ofereixen un major espai entre les seues files, concedint al públic major comoditat.



El xicotet mur de l’amfiteatre s’ha cobert de fusta i, per a una major seguretat, s’ha eliminat el fragment elevat, la qual cosa ha generat un xicotet espai de pas en la primera fila, on també s’ha instal·lat un cristall transparent per a augmentar la visibilitat de les persones. Igualment, en l’amfiteatre s’he reservat un ampli espai per a les persones amb mobilitat reduïda.



D’altra banda, s’ha renovat la caixa escènica, canviat l’escala d’accés a l’escenari des del pati de butaques i una nova il·luminació. Igualment, s’ha instal·lat un nou paviment amb un revestiment sobre l’anterior sòl de marbre que tenia desperfectes, ja que la sala d’actes té una antiguitat superior als 40 anys. Finalment, s’han construït nous banys: dones, homes i mobilitat reduïda.



Perquè la societat torrentina puga conéixer de primera mà aquest projecte de millora, durant el dia de hui, s’ha realitzat una jornada de posades obertes el renovat saló, que demà iniciarà la seua programació amb diferents festivals nadalencs. La iniciativa es troba emmarcada en el llistat d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS) de 2017 i ha comptat amb un pressupost aproximat de 285.000 €. Aquesta vesprada, els torrentinos i torrentinas poden continuar visitant la sala d’actes de l’ajuntament de 17 a 19.30 h.