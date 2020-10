L’Ajuntament de Torrent forma als seus treballadors en el control de la procesionaria i altres plagues

Connect on Linked in

Els empleats de la jardineria municipal han rebut un curs teoricopràctic sobre la endoterapia amb l’objectiu posar en pràctica aquesta tècnica en pins i arbres de fulla caduca per a la campanya de prevenció de la procesionaria

Els empleats de jardineria municipal de l’Ajuntament de Torrent han rebut un curs teoricopràctic sobre la endoterapia, amb l’objectiu posar en pràctica aquesta tècnica en pins i arbres de fulla caduca per a la campanya de prevenció de la procesionaria.

Es tracta del primer curs de endoterapia realitzat per a treballadors d’empresa pública, el qual es va realitzar dimecres passat i va comptar tant amb una sessió teòrica com pràctica.

En la sessió teòrica, realitzada en l’Antic Mercat, es van recordar les plagues més habituals on es realitza aquesta tècnica. A més, es van repassar els beneficis que la tècnica aporta tant per a l’arbre com per als veïns de la ciutat, ja que queda reduït el risc d’intoxicació.

En la sessió pràctica, realitzada en l’Hort de Trenor, els treballadors van corregir alguns defectes comesos en la utilització de la màquina que s’encarrega de la realització d’aquesta labor. En aquesta sessió, els treballadors van ser dirigits per un professor el qual els va donar consells per a evitar possibles errors que facen que el tractament siga menys efectiu.

A més de la realització del curs, l’ajuntament ha procedit a la compra d’una màquina addicional. “Aquesta màquina permetrà agilitar els tractaments i millorar els terminis per a donar un millor servei, a més d’arribar a un nombre major de pins i arbres de fulla caduca”, ha explicat el regidor d’Espais Públics, Daniel Iserte.