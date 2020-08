L’Ajuntament de Torrent formarà en competències digitals per a millorar l’ocupabilitat de la ciutadania

Els tallers tenen una duració de 20 hores i estan dirigits a persones amb escasses habilitats digitals

Amb la finalitat de millorar la inserció laboral, l’empresa municipal Idea’t de l’Ajuntament de Torrent està preparat la programació formativa per als pròxims mesos. La primera proposta que han presentat, i amb la qual reprenen els cursos de caràcter presencial a la fi de setembre, és ‘Formació d’habilitats digitals’. Amb una duració de 20 hores, el taller està dirigit a persones amb escasses competències digitals, allunyades de la tecnologia i que necessiten adquirir aquestes capacitats per a no quedar arrere en la seua inclusió en el mercat de treball i millorar així l’ocupabilitat, al mateix temps que fomenten els seus coneixements i habilitats digitals.

El programa, que es realitzarà a l’aula d’informàtica de Casa de la Dona, complirà amb totes les mesures d’higiene i seguretat pertinents realitzant els deguts protocols d’actuació. Com a punts centrals del programa es troba la millora de les habilitats digitals bàsiques per a la cerca d’ocupació; aprendre a obrir un compte de correu o usar el paquet Office per a crear un currículum, una base de dades i una presentació; buscar treball per Internet a través de diferents dispositius; i, finalment, elaborar un perfil professional i saber promocionar-lo en portals i xarxes socials.

Es duran a terme quatre cursos per a triar la data que més s’adapte a les necessitats de cada persona: del 21 al 25 de setembre, del 28 de setembre al 02 d’octubre, del 19 al 23 d’octubre i del 26 al 30 d’octubre. Tots els tallers tindran un horari de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h o de 16.30 h a 20.30 h, depenent de cada setmana. La sol·licitud d’inscripció ja aquesta oberta i pot realitzar-se fins al 23 del d’octubre, en el cas dels últims cursos, a través de la pàgina web d’Idea’t: https://torrent.portalemp.com/cursos.html?fc=5.

Impuls de l’ocupació a Torrent

A més de la formació que ofereixen per a aturats, autònoms i empresaris, l’agència de col·locació Idea’t compta amb una àmplia base de dades de demandants d’ocupació i que té una gran varietat de perfils professionals, la qual cosa afavoreix la intermediació laboral entre empreses i persones desocupades. Per això, gestionen diverses ofertes d’ocupació, que poden consultar-se en el següent enllaç: https://torrent.portalemp.com/ofertas.html. Igualment, ofereixen tot tipus d’informació, orientació i assessorament laboral a aturats, emprenedors i empreses.