L’Ajuntament de Torrent i Conselleria de Medi Ambient es reuneixen per a agilitar el desmantellament de Gemersa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

En una trobada entre l’alcalde Jesús Ros i el director de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Joan Piquer, Generalitat s’ha compromés a iniciar ja els tràmits de desenrunament de la planta de residus

El nou incendi declarat aquesta matinada en la zona està controlat des de primera hora del matí i s’avança en les labors d’extinció del mateix Aquest matí l’alcalde Jesús Ros, acompanyat pels caps de les unitats d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament de Torrent, s’ha reunit amb Joan Piquer, director de Canvi climàtic i Qualitat Ambiental en la Conselleria de Medi Ambient, per a tractar de donar una solució definitiva a la clausurada planta de residus de Gemersa, on hui mateix es treballa per a sufocar un nou incendi amb el qual començava el dia la instal·lació.

Després de la trobada, sol·licitat pel consistori torrentino des d’estiu, l’alcalde ha qualificat la reunió de “molt productiva i satisfactòria per als interessos de l’Ajuntament de Torrent”, ja que “Generalitat s’ha compromés a iniciar ja els tràmits administratius” per al desmantellament definitiu de l’abocador i tractar de dotar de partida pressupostària per a poder dur a terme la retirada de les deixalles.

Amb el desenrunament, que serà a càrrec de Conselleria, es pretén revertir la zona al seu estat original abans de la construcció de la planta de Gemersa en 2008, sense cap mena de residus.

Incendi controlat

Des de primera hora del matí, el cos de Bombers treballa en l’extinció d’un nou focus d’incendi declarat al voltant de les 5 de la matinada en la zona. Fins al lloc s’han desplaçat unitats de Policia Local i Protecció Civil de Torrent per a col·laborar en les tasques. D’igual manera, l’Ajuntament ha comptat novament amb la implicació de les empreses locals, que han posat a la disposició de Bombers maquinària i mitjans humans per a agilitar les labors per a sufocar les flames.

D’igual manera, els regidors de Seguretat Ciutadana, Inma Amat, i de Medi Ambient, Francisco José Arnau, s’han personat en el lloc acompanyats per tècnics de Conselleria i de l’Ajuntament de Torrent per a fer una valoració dels treballs realitzats i acordar els següents passos a seguir.

El foc ja estava controlat des de primera hora i a mig dia la quantitat de fum que emanava del lloc havia disminuït considerablement. Els treballs continuaran en les pròximes hores. L’Ajuntament de Torrent continuarà informant de l’avanç dels mateixos a través dels seus canals de comunicació habituals.