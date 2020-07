L’ajuntament de Torrent incrementa l’atenció a les persones i als col·lectius més vulnerables tramitant 1.547 ajudes d’emergència social

Connect on Linked in

El consistori ha creat una targeta de compra d’alimentació per als mesos de juliol i agost destinada a 100 xiquets i xiquetes que es troben en situacions socials delicades

Durant el mes de juliol s’ampliarà en quasi 50 les persones usuàries de la Targeta Moneder

Des que va començar l’estat d’alarma, el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Torrent ha incrementat la seua activitat per a garantir l’atenció de les necessitats bàsiques dels col·lectius més vulnerables. Des que s’iniciara l’estat d’alarma, l’equip de Serveis Socials està treballant tant presencialment, com teletrabajando, mantenint actius els serveis dels Centres de Serveis Socials i el Punt d’Aliments Municipal prestant servei de manera presencial, així com de manera telefònica i telemàtica.



Com bé ha explicat el regidor de l’àrea d’Atenció i Solidaritat, “el principal objectiu és que ningú es quede arrere en aquesta crisi ocasionada pel COVID-19”. Per aquest motiu, s’han realitzat i atés un total de més de 5.000 crides de diversa índole, sent les ajudes econòmiques urgents la prioritat de moltes de les famílies sobre les quals s’està actuant per a cobrir les seues necessitats més bàsiques. Fins al moment s’han tramitat 1.547 ajudes d’emergència social destinant al voltant de 425.000 euros a aquestes ajudes.D’altra banda, des del Punt d’Aliments Municipal s’ha augmentat l’atenció a les famílies que són usuàries d’aquest recurs, atenent durant els mesos de març a 629 famílies, el mes d’abril, 858 famílies, al maig, 739 i durant el mes de juny a 733 famílies.

Així mateix, cal afegir els 104 titulars mensuals de la targeta moneder, “Torrent Social” que es veurà incrementada fins als 152 usuàries/us mensuals el mes de juliol, la dotació econòmica de les quals per a el semestre vinent serà de 74.500 euros i que repercutirà en el comerç local, ja que aquesta targeta es pot utilitzar per a la compra de productes d’Alimentació i productes bàsics en el nostre municipi.

Targeta de compra

Com aquest estiu no podrà realitzar-se el Campus Social, que des de l’any 2015 l’Ajuntament de Torrent està duent a terme cada estiu en el col·legi Lope de Vega, el consistori ajudarà econòmicament a les famílies dels 100 xiquets i xiquetes que hagueren assistit a aquesta iniciativa mitjançant una targeta de compra d’alimentació. Així, amb un import de 160 € mensual, durant els mesos de juliol i agost, la qual cosa ofereix una quantitat de més de 5 € diari per a cada xiquet o xiqueta, està targeta oferirà comprar alimentació en els comerços locals. En aquest sentit, l’alcalde Jesús Ros ha assenyalat que “es tracta d’una proposta per a ajudar a les famílies que es troben en situacions delicades perquè puguen donar menjar als seus fills i filles durant els mesos en què no hi ha període escolar”.



La selecció d’escolars que participen en aquest projecte es realitza mitjançant la informació proporcionada pel centre escolar i els tècnics del departament de Benestar Social.

Atenció a les persones majors

Una de les accions destacades està sent i ha sigut el seguiment i atenció telefònica de les persones majors i en situació de dependència, ateses també amb la posada en marxa del “Telèfon Amic”, sent derivades moltes d’elles a Serveis Socials, per a prestar l’atenció i cobrir les seues necessitats, com per exemple la compra d’alimentació, medicaments i el servei de neteja i atenció a domicili.



Un altre servei a domicili que s’està prestant és “Menjar a casa”, que s’ha vist reforçat incloent el repartiment del mateix punt en caps de setmana com festius, a més d’incrementar-se en fins a 50 places, sumades a les 70 persones que ja estaven sent usuàries. En la tasca de repartiment han col·laborat les voluntàries i voluntaris de Protecció Civil i de Creu Roja Torrent.



Al llarg d’aquests mesos també s’ha realitzat un seguiment de les persones amb necessitats de Centres de dia i Centres ocupacionals per a detectar necessitats i valorar serveis temporals, així com duent a terme tasques relacionades amb els expedients i les valoracions de persones en situació de Dependència, alhora que també s’està actualitzant el Pla Municipal de Diversitat Funcional, el qual també s’ha reunit durant aquesta pandèmia per a analitzar i avaluar el desenvolupament d’aquest.



Igualment, està resultant importantíssima la col·laboració per part del teixit associatiu i social, a més de veïnes i veïns de la nostra ciutat que a nivell particular també estan contribuint de manera generosa i totalment desinteressada sumant esforços.