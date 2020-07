L’Ajuntament de Torrent ja ha destinat més de 210.000 € a ajudes a pimes, autònoms i comerços locals afectats per la crisi del Covid-19

Print This Post

Fins al moment s’han concedit 356 subvencions de 700€ i 350€

L’Ajuntament de Torrent ha publicat la tercera remesa del pagament de les ajudes municipals directes a pimes, autònoms i comerços locals afectats per la crisi del Covid-19. D’aquesta manera, el consistori ja ha destinat un import total de 210.350 € a aquestes ajudes.



En aquesta tercera remesa es concedeixen 80 subvencions de 700 euros per als beneficiaris que desenvolupen activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquestes ajudes a través d’un local en règim d’arrendament i que hagueren sigut objecte de suspensió del seu exercici. A aquestes, se sumen 45 subvencions de 350 per a aquelles que desenvolupen activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquestes assistències i no siga mitjançant un local en règim d’arrendament.



Fins hui, un total de 356 pimes, autònoms i comerços locals han sigut beneficiàries d’aquestes ajudes. D’elles, 111 corresponents a 350€, i 245 de 700€.



Aquestes subvencions estan incloses dins del Pla d’Actuació Municipal contra el COVID-19 i compten amb un pressupost total de 900.000 €, partida que garanteix que tots els comerciants i petites empreses que han sol·licitat l’ajuda i complisquen amb els requisits que es marcaven en les bases cobraran la subvenció de l’Ajuntament.