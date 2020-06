L’Ajuntament de Torrent licita el projecte ‘Reordenació urbana del barri de l’Alter’

Connect on Linked in

Els històrics carrers del Alter tindran una imatge totalment renovada després del projecte de ‘Reordenació urbana del barri de l’Alter&*quot;, que l’Ajuntament de Torrent va licitar la setmana passada. Així, amb aquestes actuacions es durà a terme la reurbanització dels vials amb la instal·lació de nous col·lectors de sanejament, la renovació de la xarxa de pluvials, d’aigua potable i enllumenat, a més d’enterrar els contenidors i instal·lar el mobiliari urbà.

Aquesta iniciativa, provinent de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible (EDUSI), cofinançada al 50% amb fons europeus FEDER, “és un pas més del consistori per a regenerar els barris pertanyents al barri antic torrentí i convertir els nostres carrers en espais accessibles i adaptats a les noves normatives en matèria de seguretat”, ha expressat la regidora d’Urbanisme, Inma Amat. En aquest sentit, el projecte inclou la remodelació de les voreres per a adequar-les a la normativa vigent, passant a mesurar 1.20 metres d’ample, la qual cosa oferirà una major comoditat per als vianants. La regidora recorda que són moltes els carrers que s’estan reformant en la zona històrica de Torrent, com la Plaça de les Fonts i els carrers Santo Domingo i Massanassa o el carrer Sant Francesc, entre altres.

La intervenció principal se situa en dues zones. Una que comprén els carrers Mare de Déu dels Desamparats, Santa Bàrbara, Santíssima Trinitat, Abastidors, aviador Franco, Cantereries i Santa Cecilia, i una segona que integra les vies de Verge del Pilar, Alaquas, Saint Lucia, San Isidro i Pizarro.