L’Ajuntament de Torrent llança les primeres subvencions per al suport i impuls dels sectors essencials de les Falles

Hui s’han publicat les bases convocades per l’Ajuntament de Torrent per a sol·licitar les “Subvencions excepcionals a les comissions falleres per al suport i estímul de contractació de sectors tradicionals i essencials de la festa i contribuir a la reactivació econòmica de PIMES i comerços del nostre entorn”.

Una idea innovadora en el municipalisme que es posa en marxa en el món faller de la capital de l’Horta Sud per a fer costat als oficis que contribueixen a la festa: els artistes fallers (monuments majors i infantils), pirotècnies, impremtes (llibrets), floristeries i bandes de música. Per a això, el consistori ha formalitzat aquestes ajudes per a recolzar als sectors tradicionals i essencials de la festa.

Així, les comissions que contracten un mínim d’aquests serveis o productes per a l’exercici de 2021 (entre el 50% i 75% respecte a 2019), puguen optar a aquestes prestacions que tindran una partida de 60.000 € dins del pressupost de Junta Local Fallera. Serà necessari per a poder accedir a les mateixes ser una de les 29 comissions de Torrent, complir 4 dels 6 capítols proposats i que, almenys, una de les factures pertanga a un comerç de la localitat.

La proposta naix des d’un sentiment comú: la voluntat de moltes falles torrentines que, des del primer minut, van traslladar al consistori la necessitat de no deixar als sectors tradicionals de la festa desprotegits. Gràcies a la iniciativa dels presidents i el suport de Junta Local i l’Ajuntament es van pactar unes bases consensuades per totes les parts. El regidor de Falles, Pascual Martínez, ha expressat sobre aquest tema que “les falles són un compendi únic i extraordinari de manifestacions artístiques rubricada per la seua declaració de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. En aquest sentit, vaig sol·licitar que les bases recolliren el major consens i que en l’avaluació de criteris de concessió no es deixara a ningú arrere. Ni comissions grans o xicotetes, ni sectors afectats, que són pilar de la festa, ni el comerç local que tant col·labora i mereix també la nostra ajuda”.

Ajudes per a l’adequació de casals

Al mateix temps, també s’han publicat les “Ajudes a les comissions de falles per a l’adequació de les seues seus socials i casals fallers a la normativa vigent en matèria d’activitats”, amb les quals es persegueix obtindre la plena adequació de la totalitat d’aquests espais a la legalitat urbanística vigent. D’aquesta forma, podran concórrer a la convocatòria anual, les comissions falleres inscrites en JLFT, a la data de publicació d’aquestes, que disposen de local o casal faller en propietat, lloguer o per qualsevol altre títol legítim, i es troben en possessió de la corresponent llicència d’obertura i que hagen realitzat obres d’adequació tendents a l’obtenció de la legalitat al·ludida, prèvia obtenció de la llicència corresponent.

Les bases de totes dues ajudes es troben disponibles en la web municipal: www.torrent.es en el següent enllaç: https://www.torrent.es/torrentpublic/inicio/serveis/ajudessubvencions.html