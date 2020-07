L’Ajuntament de Torrent perdona les despeses de comunitat a Aigües de l’Horta amb el vot en contra del PP

Print This Post

“Des del Partit Popular considerem immoral que es perdone les despeses de comunitat a Aigües de l’Horta per l’estat d’alarma, quan s’ha incrementat un 2,47% el rebut de l’aigua a tots els torrentinos en aquest mateix període i ara hagen de ser els veïns de Torrent els qui assumisquen el cost d’aqueixes despeses comunes amb càrrec al pressupost municipal”.

“Ens preguntem si igual que l’Ajuntament perdona el pagament a Aigües de l’Horta per l’estat d’alarma, si l’empresa perdonarà el rebut de l’aigua a tots els veïns”.

El consell de l’empresa municipal Idea’t ha aprovat amb els vots del PSOE, Cs i VOX la paralització de les despeses comunes de l’edifici Antic Mercat, a l’empresa Aigües de l’Horta participada pel propi Ajuntament, que ocupa una de les plantes de l’edifici, com a mesura per l’estat d’alarma.

Els representants del Partit Popular en Idea’t han votat en contra d’aquesta mesura, ja que “des del Partit Popular considerem immoral que es perdone les despeses de comunitat a Aigües de l’Horta per l’estat d’alarma, quan s’ha incrementat un 2,47% el rebut de l’aigua a tots els torrentinos en aquest mateix període i ara hagen de ser els veïns de Torrent els qui assumisquen el cost d’aqueixes despeses comunes amb càrrec al pressupost municipal”. Els populars afirmen que “ens preguntem si igual que l’Ajuntament perdona el pagament a Aigües de l’Horta per l’estat d’alarma, si l’empresa perdonarà el rebut de l’aigua a tots els veïns”.

A més, des del PP apunten que “Aigües de l’Horta és una empresa que té beneficis i és un greuge comparatiu amb tots els veïns de la ciutat, que malgrat l’estat d’alarma han continuat pagant les seues obligacions i despeses de comunitat en els seus edificis”.

Els populars argumenten que “des del PP estem d’acord que es paralitze el pagament de les despeses comunes als comerciants de la planta baixa de l’Antic Mercat, els qui han fet un gran esforç per a poder obrir les seues parades durant tot l’estat d’alarma, però no és just que se li perdone el pagament a Aigües de l’Horta i hagen d’assumir aqueix cost tots els torrentinos”.

Els populars ja van votar en contra de l’increment de l’aigua en un 2,47% en el Consell d’Aigües de l’Horta que va ser aprovat i ratificat durant l’estat d’alarma amb l’aprovació del pressupost municipal per part de PSOE i CS.

El consell d’Aigües també va aprovar fa unes setmanes que els beneficis de la societat, en comptes de repartir-los als accionistes i que suposen beneficis per a l’Ajuntament de Torrent, es queden com a fons de reserva de l’empresa.