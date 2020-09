L’Ajuntament de Torrent posa en marxa els nous cursos per a formar en habilitats digitals

Els tallers se centren en millorar la inserció laboral a través de l’ús de les noves tecnologies

L’ús dels mitjans digitals i els avanços tecnològics s’han posicionat hui dia com una necessitat bàsica a l’hora de buscar ocupació. Per aquest motiu, des de l’empresa municipal Idea’t de l’Ajuntament de Torrent sempre es treballa per oferir una formació en aquests aspectes per a millorar la inserció laboral de la ciutadania. Així, aquesta setmana s’han iniciat a l’aula d’informàtica de Casa de la dona els tallers ‘Formació d’habilitats digitals’, complint i respectant totes les mesures de seguretat sanitàries.

El programa se centra en la millora de les habilitats digitals bàsiques per a la cerca d’ocupació; aprendre a obrir un compte de correu o usar el paquet Office per a crear un currículum, una base de dades i una presentació; buscar treball per Internet a través de diferents dispositius; i, finalment, elaborar un perfil professional i saber promocionar-lo en portals i xarxes socials.

El taller està dirigit a persones amb escassos coneixements en les noves tecnologies i que necessiten adquirir aquestes capacitats per a millorar la seua cerca d’ocupació. En aquest punt, Marina Olivares, regidora de Formació, ha ressaltat que “en el marc actual és imprescindible disposar de competències digitals, tant a nivell laboral com en la pròpia vida quotidiana. Per això, un dels eixos centrals d’Idea’t és apostar per la formació digital per a afavorir l’ocupabilitat i que ningú es quede arrere per falta d’oportunitats”.

El primer curs finalitzarà demà, però les persones interessades poden inscriure’s a les següents edicions: del 28 de setembre al 02 d’octubre, del 19 al 23 d’octubre i del 26 al 30 d’octubre. Tots els tallers tindran un horari de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h o de 16.30 h a 20.30 h, depenent de cada setmana. La sol·licitud d’inscripció pot realitzar-se fins al 23 del d’octubre, en el cas dels últims cursos, a través de la pàgina web d’Idea’t: https://torrent.portalemp.com/cursos.html?fc=5.

Claus de Formació per a temps digitals

Davant la situació generada pel Covid-19, les empreses i la ciutadania s’estan veient obligats a canviar la manera d’educar-se, de treballar, d’entretindre’s i de comunicar-se. Ara, impulsar la digitalització de les empreses i la formació en competències digitals cobra més rellevància que mai per a poder ser capaces de regenerar l’economia, crear ocupació i enfrontar-se a aquesta crisi com una oportunitat. Per això, des d’Idea’t proposen el curs “Claus de Formació per a temps digitals” La jornada, que en aquest cas serà només un matí en horari de 9.30 – 13.30 h, es realitzarà el dia 7 d’octubre també a casa de la dona.