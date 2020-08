L’Ajuntament de Torrent posa en marxa una web per a donar a conéixer tots els projectes en matèria de Smart City

Print This Post

El portal pot visitar-se a través de la secció Modernització de la web municipal o directament des de modernizacion.torrent.es

L’Ajuntament de Torrent, a través del servei de Modernització, ha posat en marxa una nova web amb la finalitat de mostrar i donar a conéixer a la ciutadania els projectes que està realitzant en matèria de Smart City i que, tal com ha apuntat el regidor de l’àrea de Recursos i Modernització, Andrés Campos, “situen a la ciutat en el panorama de l’administració electrònica i de les Smart Cities a Espanya”.

La web està dividida en tres seccions: Qualitat, Administració Electrònica i Smart City. Així, en la primera part es mostren totes les actuacions sobre la implantació de la qualitat en la gestió municipal per a la satisfacció de la ciutadania. La segona secció mostra el camí pres per l’Ajuntament de Torrent per a oferir el 100% dels serveis de manera electrònica. En aquesta línia, des del consistori s’està treballant perquè els ciutadans i ciutadanes puguen tramitar online qualsevol sol·licitud, promovent i informant dels beneficis que ofereix l’administració electrònica.

Finalment, l’apartat de Smart City és una espècie de portafolio de cadascun dels projectes que en aquest sentit des de l’Ajuntament s’estan duent a terme, com són les Rutes Escolars Segures, Gestió de l’Enllumenat Públic Intel·ligent, Projecte de Sensorización, Sistema de Prevenció d’Incendis, Geotransit, SmartWater entre altres.

La web està dissenyada amb les últimes tecnologies i té un disseny responsive per a poder ser visualitzada de manera correcta en qualsevol dispositiu. El portal està accessible a través de la secció de Modernització de la web municipal o directament des de modernizacion.torrent.es.

Torrent, seleccionada per a participar en el programa Intelligent Cities Challenge (ICC) entre 192 ciutats

La Comissió Europea va comunicar el mes de juliol a Torrent que ha sigut seleccionada per a participar en el programa Intelligent Cities Challenge per als dos pròxims anys. Durant els mesos de febrer i maig es van presentar 130 candidatures de 192 ciutats de 20 països de la Unió Europea i el Regne Unit. D’aquestes, s’han seleccionat 88 sol·licituds: 54 noves ciutats, entre les quals es troba Torrent, i 26 ciutats que van participar en la iniciativa predecessora del Digital Cities i 8 ciutats mentores de la UE. D’aquesta manera, a la capital de l’Horta Sud li permetrà millorar la ciutat i la qualitat de vida de la ciutadania, el medi ambient, la resiliència de la ciutat enfront de catàstrofes o pandèmies i l’eficiència energètica per a minimitzar la nostra petjada de carboni.