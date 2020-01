L’Ajuntament de Torrent presenta una oferta formativa dirigida a millorar les habilitats en la cerca d’ocupació

Connect on Linked in

Els tallers es realitzaran durant els mesos de febrer, març i abril, en horari de demà i presencialment

L’Ajuntament de Torrent ha presentat la nova programació per al primer trimestre gener – abril de 2020. Sota el lema “Un viatge a millorar professionalment”, l’empresa municipal Idea’t aposta per la formació centrada en millorar les habilitats i competències per als demandants d’ocupació. Els tallers es desenvoluparan mensualment, de manera presencial i en horari de demà.

En la primera acció formativa, Habilitats Digitals, el públic es formarà en com buscar ús de manera online. Es tracta d’un curs que ofereix les claus per a optimitzar tots els recursos i trobar treball a través d’Internet, ja que en hui dia s’ha convertit en un dels principals canals, tant a través de portals especialitzats, així com en xarxes socials. S’impartiran tres cursos totalment gratuïts: el primer, del 3 al 7 de febrer; el segon, del 2 al 6 de març; i l’últim, del 30 de març al 3 d’abril.

Amb l’objectiu de dotar al públic de la preparació necessària per a seguir un procés selectiu laboral naix “Com afrontar amb èxit una entrevista de treball”. Els participants aprendran que no sols el currículum i l’experiència laboral són importants, sinó també la impressió que es causa en un procés selectiu, així com les qualitats que es desprenen. El curs prepara per a cuidar l’aparença de cada persona, la manera de moure’s i expressar-se. La data és el 18 de febrer de 9.30 a 13.30 h.

Les propostes formatives es completen amb el taller “Aprén a gestionar amb èxit els teus diners”, una iniciativa per a ajudar moltes persones a gestionar la seua economia personal, planificant les despeses i estalviant prou per a tindre una vida financera més saludable. L’activitat es realitzarà el pròxim 28 d’abril de 9.30 a 13.30 h.

Les sol·licituds per a participar en els tallers es poden fer de manera presencial en les oficinal d’Idea’t, carrer València, 42; o bé telefonant al 96 111 18 68. Per a més informació es pot consultar la següent pàgina web: torrent.portalemp.com