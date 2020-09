L’Ajuntament de Torrent reforça el servei d’atenció al ciutadà

Connect on Linked in

S’ha habilitat un nou espai en la planta baixa de l’edifici de Ramón y Cajal, 7, per a l’atenció presencial amb cita prèvia segons les necessitats de cada moment

El TDIC compta amb una nova senyalització de seguretat que s’està estenent per altres plantes de la casa consistorial i que en breu estarà en tots els edificis municipals

L’Ajuntament de Torrent ha posat en marxa una nova zona d’atenció ciutadana general i especialitzada en la planta baixa de l’edifici de Ramón y Cajal, 7, mitjançant el sistema de cita prèvia. De moment, aquest espai multitarea compta amb sis llocs d’atenció presencial que poden anar assignant-se per dies conforme a les necessitats d’atenció ciutadana, tant pels departaments que tenen preestablida aquesta atenció presencial com per aquells altres que no la tenen, però que la necessiten de manera puntual.



Així, en aquesta zona cada àrea municipal podrà prestar servei al públic sense necessitat que aquests hagen de circular pels diferents pisos de la casa consistorial, amb el que s’afavoreix la seguretat dels veïns i veïnes i del personal municipal.



Igualment, per part de l’Oficina d’Atenció Ciutadana – TDIC s’ha estés l’atenció a aquest nou espai per a gestionar aquells tràmits ràpids, com, entre altres, el certificat electrònic o el document d’empadronament.

Nova senyalització

Per a marcar les distàncies de seguretat i afavorir l’entrada i eixida de l’Ajuntament, s’ha dissenyat una nova senyalització que s’ha implantat en el TDIC i que conté les recomanacions i normatives que cal seguir per a garantir la seguretat de la ciutadania i que va dictant el Comité de Prevenció. D’aquesta forma, unes indicacions marquen els recorreguts de mobilitat en el sòl, diferenciant i identificant clarament els accessos d’entrada i eixida, la distància de seguretat i la inutilització d’algunes cadires d’espera. A més, s’ha disposat de cartelleria vertical que recorda l’ús obligatori de la màscara i del gel hidroalcohólico. Aquesta mesura es pretén fer extensible a tots els edificis municipals: Casa de la dona, edifici Metre, Casa de la Cultura, etc.