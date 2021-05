L’Ajuntament de Torrent reforça els programes de foment d’ocupació

Connect on Linked in

Idea’t col·labora amb la Fundació Santa María la Real i amb la Fundació Telefònica en els programes d’inserció laboral que realitza la Llançadora Connecta Ocupació de Torrent

Representants de Fundació Santa María la Real, Fundació Telefònica i d’Idea’t, empresa pública de l’Ajuntament de Torrent, han realitzat hui una visita virtual a la Llançadora Connecta Ús de la ciutat per a conéixer als seus participants i les activitats que estan realitzant per a digitalitzar i reactivar la seua cerca de treball

Un total de 21 usuaris, 17 dones i 4 homes, amb edats compreses entre els 18 i els 58 anys, participen des de mitjan març en aquest programa d’orientació laboral, en el qual aprendran a fer un pla de prospecció laboral; actualitzar el seu currículum; assajar entrevistes de treball; reforçar competències transversals i digitals; i contactar amb empreses

La Coordinadora Territorial de Llançadores Connecta Ocupació en Fundació Santa María la Real, Nuria Campón; el Director de Relacions Institucionals de Fundació Telefònica, Joan Cruz; la Regidora d’Igualtat i Formació de l’Ajuntament de Torrent, Marina Olivares, i la Gerent d’Idea´t, María Muñoz, han mantingut aquest matí una videoconferència amb els participants de la Llançadora Connecta Ocupació de Torrent. Els representants d’aquestes entitats promotores de la Llançadora Connecta Ocupació, que compta amb el finançament del Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu POISES, han pogut conéixer per videoconferència als participants d’aquest programa, així com aprofundir en els detalls de les activitats que han desenvolupat fins ara i de les quals tenen previstes fins al final d’aquest programa d’orientació laboral, que es prolongarà fins a mitjan agost, i en el qual aprendran a reactivar les estratègies en la seua cerca de treball, millorar el seu perfil professional i, per tant, la seua ocupabilitat i aconseguir l’objectiu final de la seua inserció laboral en el mercat de treball actual.

Perfil dels participants

La responsable de la Llançadora Connecta Ocupació de Torrent, Eva Clemente, ha explicat que actualment hi ha 21 participants: 17 dones i 4 homes en situació de desocupació, amb edats compreses entre els 18 i els 58 anys, i amb diversos nivells formatius (graduat escolar, Formació Professional, Batxiller i estudis universitaris). Hi ha qui busca el seu primer treball i qui persegueix una nova oportunitat laboral després d’anys d’experiència en diferents sectors, com a logística, formació, neteja, comerç, energies renovables, tercer sector o animació sociocultural, entre altres.

Activitats que realitzen

Diversos participants han intervingut per a explicar les activitats que fan en la llançadora per a reactivar la seua cerca de treball. Realitzen dinàmiques d’intel·ligència emocional per a aprendre a desenvolupar un pla de prospecció laboral i enfocar el seu objectiu professional; i aprenen nous programes per a actualitzar el seu currículum. Durant la pròximes setmanes assajaran entrevistes de treball per a guanyar confiança i seguretat en els processos de selecció reals als quals s’enfronten; trauran partit al Telèfon intel·ligent i les xarxes socials per a la cerca d’ocupació en línia, realitzaran mapes d’ocupabilitat i contactaran amb empreses a la recerca de la seua inserció laboral.

Reforç digital

“En aquest moment necessitem treballar més que mai de manera col·laborativa per a continuar acompanyant a les persones en situació de desocupació en la seua incorporació a un mercat laboral cada vegada més digital i canviant. Des de Fundació Santa María la Real apostem per models com a Llançadores Connecta Ocupació, on aconseguim que els i les participants reforcen les seues competències i habilitats personals, professionals i digitals, en un context digital i presencial, que ens permet adaptar-nos i ser flexibles per a continuar arribant al major nombre de persones possible”, ha destacat Núria Campón, de Fundació Santa María la Real.

“El 2020 ens ha demostrat que, més que mai, la tecnologia és la nostra gran aliada per a buscar millores en la trajectòria professional de les persones, i sota aquesta premissa treballem en Fundació Telefònica des de fa molt temps. Llançadores Connecta Ocupació és un gran exemple d’això, un projecte amb el qual ens hem anat adaptant a les necessitats del món laboral perquè persones, de diferents edats i contextos, puguen potenciar la seua ocupabilitat. I volem continuar superant els reptes que enguany ens presente amb un model híbrid presencial i virtual del programa, que és fins ara un èxit i que no seria possible sense el suport que les eines digitals ens brinden”, ha agregat Joan Cruz, de Fundació Telefònica.

Per part seua, la regidora d’Igualtat i Formació, Marina Olivares, ha felicitat els participants pels aprenentatges reeixits fins al moment i els ha animat a aprofitar la seua participació en el programa per a impulsar la seua inserció. “Davant una crisi com l’actual, acuitada per la pandèmia, agraïm doblement aquest tipus de programes i iniciatives que brinden noves respostes al problema de l’atur. Esperem que la situació puga millorar i que a poc a poc, de manera progressiva, puguem recuperar la presencialitat del programa per a continuar impulsant la xarxa de col·laboració de la llançadora”, ha indicat Marina Olivares.