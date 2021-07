Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Torrent va rebre la setmana passada a l’equip Nou Basket per a felicitar-los per la seua gran temporada i la seua permanència en la lliga EBA.

La recepció va tindre lloc en la Sala d’actes de l’Ajuntament on els esperaven l’alcalde Jesús Ros i la regidora d’Esports, Susi Ferrer, que van dedicar unes paraules d’enhorabona i agraïment per la seua gran temporada i per mantindre l’esport torrentino en tot l’alt.