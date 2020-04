L’Ajuntament de Torrent reparteix mascaretes als treballadors i treballadores de Torrent

Connect on Linked in

A través d’Idea’t, des de primera hora s’ha començat a contactar i a repartir més de 5.000 mascaretes tant en les empreses del polígon com als treballadors i treballadores que fan ús del transport públic per a acudir al seu lloc de treball

A partir de demà està previst el repartiment de màscares a tots els comerços oberts de la ciutat

L’Ajuntament de Torrent ha tramitat 485 certificats digitals en menys d’una setmana, que està entregant personal del consistori en els domicilis de les persones sol·licitants

Més de 4.000 persones segueixen a través de les xarxes socials de l’Ajuntament un programa especial de Setmana Santa el Diumenge de Resurrecció

Seguint la línia de mesures adoptades per l’Ajuntament de Torrent per a protegir la salut de la ciutadania i evitar el contagi del COVID-19, aquest matí s’han repartit més de 5.000 màscares als treballadors i treballadores de la ciutat. A través de l’empresa municipal Idea’t, el consistori s’ha posat en contacte amb les empreses del polígon industrial Mes del Jutge per a realitzar un repartiment del material de protecció. Al mateix temps, Policia Local i Protecció Civil han estat repartint material de protecció des de les 6 del matí en les parades de transport públic, Metre i autobús, a totes les persones que hui tornaven al treball. Una labor que continuarà està tard i que es repetirà en el dia de demà.



Aquesta mesura sanitària es completarà demà amb el lliurament de màscares a tots els comerços del municipi que romanen amb la seua activitat oberts al públic. Igualment, dijous passat es va anunciar el repartiment de màscares per a totes les llars del municipi, confeccionades per una empresa de Torrent, que seran repartides i depositades, durant els deu últims dies d’aquest mes, en la bústia de cada domicili dins de sobres de dues unitats.



Lliurament de certificat digital a domicili

Perquè els torrentinos i torrentinas puguen tramitar les gestions necessàries durant l’Estat d’Alarma de manera online, l’Ajuntament de Torrent, conscient de la importància d’aquest document en aquests moments, ha facilitat el procés per a l’obtenció del certificat digital de ACCV. D’aquesta forma, s’han tramitat, fins a aquest moment, 485 certificats, dels quals 307 han sigut entregats en els domicilis de les persones sol·licitants pel personal municipal des de dijous passat.

Per a sol·licitar el certificat, la persona interessada ha d’entrar en l’enllaç ‘Signatura digital’ en la pàgina web www.torrent.es/covid19 gestionant la sol·licitud a través de la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre o a través del propi Ajuntament, aquest últim solo per a persones empadronades a Torrent.



Especial Setmana Santa

Encara que els torrentinos i torrentinas han hagut de viure una Setmana Santa atípica i des de les seues cases, això no ha evitat que pogueren celebrar la festivitat. Amb motiu del Diumenge Gloriós, l’Ajuntament de Torrent va emetre un programa especial a través de la seua pàgina de Facebook amb les i els principals representants de la Setmana Santa torrentina amb més de 4.000 reproduccions.

Les cornetes i tambors van tornar a sonar en els vídeos que es van mostrar al llarg de l’especial, donant inici amb un resum de de la Setmana Santa de Torrent i de les seues 18 germanors, amb els seus tradicionals trasllats, trobades i processons d’aquesta festivitat que està declarada d’Interés Turístic Autonòmic.

El programa, a més, va comptar amb la participació de la Reina de la Trobada de 2020 i que també serà de 2021, Azuzena Guimerá Palop; la Reina de la Trobada de 2019, María Silla Mora; del president de la Junta Central de Germanors, José Vicente Yago; el regidor de Festes, Pascual Martínez; i el cronista oficial de Torrent, José Royo. Al llarg de quasi una hora d’emissió, els col·laboradors van poder comptar, entre altres coses, la història de la Carxofa, un dels elements protagonistes del Diumenge de Resurrecció, i el seu canvi de forma i ubicació, ja que anteriorment se situava a la porta de la Casa de la Cultura.

Així mateix, el públic va poder reviure la Trobada de l’any passat acompanyat de les paraules de María Silla, que va representar a Germana de Foix durant aqueix dia. També es va fer un viatge en el temps per a recordar altres Diumenges de Resurrecció, com el de 2008 que va comptar amb Teresa Puchades com a Reina de la Trobada, o el de 1988 que va ser Inmaculada Costa.

El programa pot tornar-se a veure fent clic en el següent enllaç: https://bit.ly/2vncuwf

Èxit en la programació online

Al llarg de tot el cap de setmana, la ciutadania ha estat molt entretinguda seguint el programa d’activitats online de l’Ajuntament de Torrent que s’emet tots els dies a les 11 h i a les 18 h. El públic infantil va gaudir del contacontes del Gran Jordiet, dels espectacles que van preparar David el Mag i Magic Jordi o el club de lectura de la biblioteca de Torrent. A més, els més majors van tindre l’oportunitat de cantar i ballar amb ‘Besos’, una comèdia sobre l’amor i amb tocs musicals representada pel Grup Coturno Teatre.

No obstant això, aquesta setmana l’agenda no es queda arrere i ve carregada de propostes per a tots els gustos. Com ja és habitual, el protagonista dels matins és l’esport. Amb diferents disciplines i monitors, tots els dies a les 11 h hi ha programada una activitat esportiva com, per exemple, ioga, ball o gimnàstica de manteniment.

A les vesprades, a les 18 h, el programa està compost de tallers, teatre, música o contacontes. Les arts escèniques prendran les xarxes socials de la mà de ADISTO, que presenta hui l’obra “Dragut, el pirata de Cullera”.

Demà, dimecres 15, el teatre tornarà a la programació online amb l’obra ‘Justino i Violeta. Fairytale?’, del Grup Deimos de Cucurucú Escola de Teatre. Es tracta d’una versió lliure del clàssic Romeo i Julieta de Shakespeare en la qual apareixen diferents personatges literaris en les seues versions d’adolescents.

D’altra banda, el dijous a la vesprada María José Guerrero, col·laboradora de Casa de la Dóna, oferirà un taller de jocs de taula molt originals que ajudaran a trencar la monotonia diària de l’estada a casa. Finalment, el divendres, els xiquets i xiquetes podran gaudir de llocs i personatges fantàstics amb la contacontes Cecilia