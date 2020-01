L’Ajuntament de Torrent sorteja els tretze premis de la campanya %Nadal, % Comerç Torrent

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Després del període nadalenc, l’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa municipal Idea’t, ha realitzat el sorteig de la campanya %Nadal, %Comerç Torrent. Dotze persones han sigut les guanyadors de les dotze compres per valor de 150€ per a gastar en els comerços adherits a la campanya, a elecció del comprador. Igualment, a aquestes dotze persones s’afig un premi més, que consisteix en una compra de 150€en MissFundas, comerç guanyador del concurs de microvídeos, inclòs en la campanya. “Es tracta d’una iniciativa que se suma a totes les realitzades per Idea’t que, a més de formació, fomenta el nostre comerç local”, ha expressat la regidora de Formació, Marina Olivares.