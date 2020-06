L’Ajuntament de Torrent supera les 4.000 atencions presencials des de la reactivació del servei

Connect on Linked in

Des que es reprenguera el servei d’atenció presencial a l’Ajuntament de Torrent el passat 13 de maig, el TDIC ha superat les 4.000 atencions personalitzades per a realitzar aquells tràmits que no puguen dur-se a terme de manera telemàtica. Així, per a garantir la protecció de tota la ciutadania i la del personal municipal, el consistori ha reforçat les tasques de neteja de tot el TDIC (situat en la planta baixa) i s’han establit mesures de seguretat, com la senyalística per a marcar les distàncies socials, la instal·lació de mampares de metacrilat per a evitar el contacte físic entre les persones i el control febril en l’accés de l’edifici amb un nou dispositiu que mesura la temperatura corporal.

La cita prèvia per a l’atenció presencial en el TDIC es gestiona de manera online a través de la web municipal www.torrent.es > Cita prèvia; o per via telefònica en el 010.