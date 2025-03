L’Ajuntament de Torrent suspén les activitats de la Setmana de la Dona 2025

S’ajornen les paelles del divendres 7 de març al dimecres 12 de març per la previsió de pluges anunciada.

La Gala d’entrega del Premi Dona Atenea 2025 queda ajornada ‘sine die’.

Davant les previsions meteorològiques de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que pronostica pluges i avisos taronja per als pròxims dies, l’Ajuntament de Torrent ha decidit suspendre la programació de la Setmana de la Dona 2025. Únicament les paelles del divendres 7 de març es celebraran el dimecres 12 de març.

La resta d’activitats previstes queden sospeses sense data definida, a l’espera de la seua reprogramació en condicions adequades. Aquesta decisió respon a la prioritat de garantir la seguretat dels assistents i assegurar el correcte desenvolupament dels esdeveniments.

Motius de la suspensió

Algunes activitats, com la jornada de convivència, la concentració i marxa, la celebració de paelles i la gran mascletà en homenatge a la Dona, requereixen un gran desplegament logístic. Les condicions climàtiques adverses no sols afectarien la comoditat dels assistents, sinó que també comprometrien la seguretat de les infraestructures i el muntatge de l’esdeveniment.

Declaracions oficials

La regidora d’Igualtat, Amparo Chust, ha explicat que la decisió s’ha pres amb responsabilitat, prioritzant la seguretat:

“Volem que la jornada de paelles es celebre en les millors condicions possibles i que la ciutadania puga gaudir plenament de l’esdeveniment. Confiem que el 12 de març siga una jornada festiva, de convivència i gaudi per a tots”.

A més, ha destacat que aquest ajornament preserva la qualitat i l’esforç organitzatiu que comporta un esdeveniment d’aquesta magnitud.

Validesa dels tiquets

Els tiquets adquirits per a les paelles continuaran sent vàlids per a la nova data, el 12 de març. No serà necessari realitzar cap tràmit addicional per a utilitzar-los.

“Sabem que aquesta activitat era molt esperada, però la previsió meteorològica ens obliga a ser prudents. La pluja podria afectar tant el muntatge com el desenvolupament de les activitats, per la qual cosa traslladar-la al 12 de març és la millor opció”, ha afegit Chust.

L’Ajuntament de Torrent agraeix la comprensió i col·laboració d’assistents, organitzadors i proveïdors, i continua treballant perquè la Setmana de la Dona 2025 siga un èxit. Es recomana seguir els canals oficials del consistori per a futures actualitzacions sobre aquest esdeveniment i l’evolució de la situació meteorològica.