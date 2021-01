L’Ajuntament de Torrent va contractar a 93 persones l’any 2020

Quasi un centenar de torrentins i torrentines es van veure beneficiats pels programes d’ocupació ECOVID, EMPUJU, EMCORP, EMCUJU i SEPE – Zones Rurals Deprimides, destinats a col·lectius vulnerables

LABORA, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, va concedir tres subvencions a l’Ajuntament per a realitzar aquestes contractacions

L’Ajuntament de Torrent, seguint amb el seu compromís per a fomentar i oferir ocupació a col·lectius vulnerables, va contractar a un total de 93 persones l’any 2020 a través dels programes ECOVID, EMPUJU, EMCORP, EMCUJU i SEPE – Zones Rurals Deprimides. “Aquests programes resulten beneficiosos, ja que permeten als ajuntaments fomentar la inserció laboral de persones desocupades, així com satisfer les necessitats de llocs de treball específics per a la millora del servei públic”, assenyala l’Alcalde Jesús Ros.

D’aquesta manera, gràcies a la subvenció ECOVID concedida per LABORA (Servei Valencià d’Ocupació i Formació), el 28 de desembre es van incorporar 30 persones al consistori -les quals van veure afectada la seua situació laboral per les circumstàncies sanitàries- per a fer tasques de prevenció i control de mesures contra el COVID-19 per un període de sis mesos. En l’apartat econòmic, el cost d’aquestes contractacions ascendeix a 537.687,66€, dels quals 513.572,64€ corresponen a la subvenció concedida per LABORA.

També a la fi del mes de desembre de 2020 es van incorporar 9 joves, menors de 30 anys, gràcies al programa EMPUJU de LABORA. En aquest aspecte, la duració dels seus contractes estima un període d’un any, temps en el qual adquiriran experiència professional i desenvoluparan competències que els permeten trobar una ocupació una vegada finalitzat el contracte amb l’Ajuntament. Igualment, per a aquest programa s’ha destinat un pressupost de 290.907,24€, dels quals 156.373,68€ són aportats pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

D’altra banda, el programa EMCORP va permetre emprar a 14 persones majors de 30 anys, que des d’el mes de novembre passat donen suport a les tasques administratives i de gestió de l’arxiu municipal, així com a l’atenció de persones en risc d’exclusió social i col·lectius vulnerables i a la millora d’edificis i espais públics. Aquesta iniciativa compta amb un pressupost de 241.995,48€, subvencionant LABORA un total de 225.25169€.

A més d’aquests programes, que han permés la contractació de 53 persones en l’últim trimestre de 2020, l’Ajuntament de Torrent va emprar a 24 persones gràcies al programa SEPE- Zones Rurals Deprimides i va renovar durant un any més els contractes de 16 joves, que es van incorporar al consistori l’any 2019 a través del programa EMCUJU.