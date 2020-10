L’Ajuntament de Turís comença el programa Jove Oportunitat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’alcalde de Turís, Eugenio Fortaña, ha donat la benvinguda junt amb el regidor de Joventut, Rafa Algarra, al grup de joves que al llarg dels pròxims mesos va a participar en el programa Jove Oportunitat (JOOP) que ofereix l’ajuntament a través de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Es tracta d’una combinació d’orientació personal i professional per tal d’ajudar a la gent jove d’entre 16 i 21 anys tant en les dificultats que puguen tindre com a membres de la societat com a l’hora d’enfrontar-se al món laboral.

Eugenio Fortaña ha animat al grup perquè “aprofite este tipus d’oportunitats per a captar informació i formar-se. Això servirà per a empoderar-vos a l’hora de trobar feina en un món laboral especialment complicat, i més per a la gent jove. Esperem que el gaudiu i que vos siga de profit”.