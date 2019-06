L’Ajuntament de Turís obri les inscripcions per als campionats d’estiu

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Turís ha obert les inscripcions per participar en les diferents competicions esportives de l’estiu i el termini finalitzarà el 19 de juny.

El campionat de futbet afronta la seua XXXVI edició i ofereix tres premis de 350, 200 i 150 euros per als tres primers classificats i trofeus. També hi haurà trofeus per al màxim golejador i per al porter menys golejat.



Pel que fa a la versió júnior d’este esport, amb la seua VII edició, poden apuntar-se els nascuts entre gener de 2004 i desembre de 2011. Hauran trofeus per als tres primers classificats, màxim golejador i porter menys golejat.

Els aficionats al frontó i al pàdel també tenen ocasió de participar en els campionats amb un premi de 130 euros per al campió i trofeus mentre que al campionat de pàdel júnior podran participar xiquets i xiquetes que hagen nascut entre gener de 2004 i desembre de 2011.

Les inscripcions s’han de fer al mateix ajuntament i els impresos estan disponibles a la pàgina web municipal.