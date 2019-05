L’Ajuntament de Turís posa en funcionament una aula de respir per a malalts d’alzhèimer

Print This Post

L’Ajuntament de Turís hi ha posat en funcionament una aula de respir ubicada a l’antic edifici del dispensari, que ha patit una xicoteta reforma per tal d’acollir una sala d’activitats individuals, una altra d’activitats en grup, una sala de descans i altra per al fisioterapeuta. També s’han condicionades un servei adaptat i una cuina.

El projecte s’ha dut a terme per la brigada d’obres i l’equip de neteja municipals i ha comptat amb la subvenció de la conselleria de Polítiques inclusives.

Amb les places inicials ja cobertes i amb la demanda existent, s’ha decidit ampliar les places. Funcionarà durant quatre hores al dia de matí, encara que està previst que en funció de la seua activitat es vaja incrementant la franja horària així com el servei, per tal que els usuaris puguen disposar inclús de servei de menjador.

Una auxiliar de clínica, un tècnic en integració social (TIS), un fisioterapeuta, una psicóloga y una treballadora social (coordinadora) formen inicialment la plantilla que s’encarregarà de cuidar a les persones que s’han acollit a este servei.