Connect on Linked in

Els cursos són gratuïts i es desenvoluparan entre setembre i desembre



L’Ajuntament de València, a través de la regidoria de Joventut, ha promogut un nou Programa, “Eines”, amb el qual les persones joves d’entre 16 i 30 anys podran realitzar cursos de formació dirigits a l’adquisició d’habilitats i competències.



Els cursos són gratuïts i intensius i s’ofereixen en horari de matí o vesprada. Es tracta d’accions formatives per adquirir competències digitals i ofimàtica, de modelatge i impressió en 3D, cursos d’informàtica, d’Open Office Writer, Open Office Calc, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, curs Canva (disseny i creació d’imatges per a xarxes socials) o de manipulador d’aliments, entre d´altres. El primer d’ells comença el dia 16 de setembre.



Estes cursos formatius són presencials i tindran lloc al Espai Jove VLC, l’edifici de la regidoria de Joventut, ubicat al carrer Campoamor 91. Esta modalitat podrà variar en funció de la situació sanitària.



La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha explicat que es tracta d’un “programa nou que sorgeix en paral·lel al de Digit Jove”. En este sentit, ha recordat que “hem dut a terme la compra de 100 ordinadors portàtils per cedir-los a les persones joves que no disposen d’estes equips informàtics per falta de recursos econòmics, amb la finalitat que els siga d’utilitat per a la recerca activa d’ocupació, el seguiment dels cursos de formació, idiomes o tallers, l’accés cultural o l’assessorament en línia que facilitem des de la regidoria”. Així mateix, ha indicat que “estes accions per facilitar la millorar de la formació i les opcions d’ocupabilitat formen part de l’eix Joventut Emancipada del Pla de Joventut 2019 – 2023”.



Ibáñez ha destacat que “estem reforçant el nombre de cursos de formació oferts per la regidoria durant tot l’any, perquè les persones joves disposen d’una àmplia oferta que s’ajuste als seus interessos i necessitats”. Per això, “posem a la seua disposició tot tipus de cursos gratuïts per als que vulgen millorar la seua formació i, amb això, la recerca de ocupació”. En este sentit, ha recordat que també “hem promogut recentment el Club d’Idiomes, un programa per facilitar que les persones joves pugan aprendre anglès i valencià de manera gratuïta mitjançant cursos formatius i grups de conversa”.



A l’acabar cada curs del Programa “Eines” es podrà obtenir un certificat acreditatiu d’aprofitament del curs emès per l’entitat formadora i / o la Regidoria de Joventut. El termini d’inscripció per a alguns dels cursos ja està obert, a través de la pàgina web www.joventut-valencia.es