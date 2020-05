Connect on Linked in

L’Ajuntament de València, a través de la regidoria de Servicis Socials dirigida per Isabel Lozano, ha ampliat la beca menjador municipal a les famílies dels xiquets i xiquetes de 0 a 5 anys. “Sense necessitat de fer cap tipus de tràmit, l’Ajuntament ha ampliat d’ofici la quantitat econòmica que s’ha fet arribar de forma directa als comptes bancaris de les famílies”, ha explicat Lozano.



L’import mensual establert per a estes beques és de 90 euros per xiquet o xiqueta durant tots els mesos de l’any, a excepció d’agost (que es cobreix amb ajudes de manutenció). Però amb el decret de l’estat d’alarma “i amb l’objectiu de garantir amplament la cobertura de les necessitats de les famílies i dels menors amb beca-menjador municipal”, es va decidir augmentar la seua quantia a 200 euros mensuals per xiquet o xiqueta amb la beca.



“Açò es va fer a través d’ingressos directes en els comptes bancaris de les famílies, optant per un model diferent al que s’ha empleat en altres administracions. Per descomptat, es tracta d’un sistema molt diferent al que tristament s’ha aplicat a Madrid i que tan polèmic ha sigut, per promoure de manera molt irresponsable el menjar fem entre la població vulnerable. El sistma que hem aplicat a València ha dut molt de treball però és molt positiu ja que facilita la compra de proximitat i dóna autonomia a les famílies per a decidir què comprar i com alimentar als seus fills i filles”, ha posat en valor Lozano.



Respecte a l’import de 200 euros, s’ha decidit que s’atorgue en tres pagaments durant els períodes del 15 de març al 15 d’abril, del 15 d’abril al 15 de maig i del 15 de maig a lo 15 de juny, el que suposa un import total de 600 euros des de l’establiment de l’estat d’alarma al final de curs.



Sense la situació d’alarma sanitària, i per al període normal que comprendria del 15 de març al 31 de juliol, la quantia haguera estat d’un total de 405€. Per tant, “s’ha beneficiat a les famílies durant este període que entenem pot ser més difícil per a elles amb un increment de 195€ respecte d’un curs normal”, ha explicat Lozano.