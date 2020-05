Connect on Linked in

En la darrera convocatòria 10 centres educatius varen aconseguir estalviar 34.000 euros, la meitat dels quals es van redirigir com a ajuda directa als col·legis.



L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Transició Energètica i Emergència Climàtica, està ultimant la convocatòria de la tercera edició del projecte 50/50, una iniciativa que permet empoderar els centres educatius participants en matèria d’eficiència energètica, amb els beneficis que això comporta, tant pel que fa a la reducció del consum com en allò referent a l’estalvi econòmic.



Durant el curs escolar els centres educatius participants posen en pràctica tot un seguit d’hàbits que els permet aconseguir un estalvi determinat, que en l’anterior edició del 50/50 va ser de 34.000 euros (una mitjana d’uns 3.400 euros per cadascun dels 10 centres participants). Eixe estalvi es dividix en dos meitats: una d’eixes parts es retorna als col·legis participants en forma de subvenció directa perquè la utilitzen com consideren més convenient per a la seua comunitat educativa; l’altra meitat, l’Ajuntament la reinvertix en projectes per a reduir el consum i millorar l’eficiència energètica de les escoles, a partir de les incidències identificades pels equips participants en cada col·legi.



“El 50/50 és un projecte molt interessant que permet sensibilitzar les comunitats educatives i les famílies a través dels més menuts i les més menudes. D’una forma molt pràctica aprenen com reduir el consum de llum i aigua i els beneficis els veuen immediatament en els seus propis centres educatius, amb millores que es poden dur a terme gràcies a l’estalvi aconseguit”, ha explicat el regidor de Transició Energètica i Emergència Climàtica, Alejandro Ramon.



Per la seua part, la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha afirmat que “les administracions hem d’adoptar polítiques valentes que generen canvis per fer front al canvi climàtic i ser-ne un referent. En eixe aspecte, ho estem fent des de fa uns anys amb diferents mesures, com el canvi del 50 % de l’enllumenat públic a tecnologia eficient que ens ha permès un estalvi econòmic de vora 18 milions d’euros o la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis municipals. Però també són necessàries altre tipus d’accions que provoquen canvis en el comportament de la ciutadania. En eixe sentit el projecte 50/50 és meravellós, perquè col·loca als més joves com a principals actors en la consecució d’estalvis de consums d’energia i aigua en els seus centres escolars i l’ensenyament que obtenen d’eixa experiència és impagable ja que els permet interioritzar la necessitat de cuidar el medi ambient convertint-los en “ambaixadors” del canvi climàtic. Tenim la necessitat de caminar cap a un model social i energètic basat en l’estalvi d’energia i en l’aposta per les energies renovables, i per a això és imprescindible la creació d’una cultura energètica que implique tant a les persones com a les organitzacions. I en este procés de presa de consciència, el paper de la comunitat educativa és fonamental, especialment entre els xiquets i les xiquetes”.



Es preveu que a finals d’este mes s’obrirà la tercera convocatòria d’este projecte, que incidix en l’ús correcte dels recursos essencials de què disposem, amb la implicació de personal directiu dels centres, les AMPA, professorat, alumnat i personal de neteja i servici de menjador



Gràcies al treball de l’alumnat el darrer curs els 10 col·legis públics de València participants varen estalviar prop de 9.600 metres cúbics d’aigua i més de 204.000 kW d’energia, deixant d’emetre més de 106 tones de diòxid de carboni a l’atmosfera. Entre les mesures que varen implantar per a aconseguir-ho hi havia la instal·lació de sensors de moviment als banys, la regulació del cabal de les fonts del pati, la col·locació de brides en els interruptors d’aigua perquè n’isca menys quantitat, la substitució de les llums dels corredors a tecnologia Led, cartells per a apagar els ordinadors i el segellat de finestres i portes perquè no entre el fred i isca la calor, entre altres.