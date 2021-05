Print This Post

L’Ajuntament signa un conveni de col·laboració amb Startup Valencia

L’Ajuntament de València, a través de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, ha signat un conveni amb Startup Valencia, amb l’objectiu d’impulsar el treball conjunt entre València Activa i esta associació per promoure l’emprenedoria innovadora i tecnològica en el nou escenari de recuperació econòmica.

“Signem este conveni, amb el qual ampliem la subvenció a Startup Valencia, perquè l’ecosistema emprenedor isca més reforçat en esta nova realitat econòmica, en la qual ha de tindre un protagonisme essencial”, ha defensat la regidora delegada d’Emprenedoria i Innovació Econòmica, Pilar Bernabé.

La regidora ha assegurat que “amb este conveni reiterem el nostre compromís per consolidar l’emprenedoria de base tecnològica i innovació en els sectors econòmics de la ciutat de València. Les persones emprenedores han de trobar la seua oportunitat a la nostra ciutat. Tenim talent i això també es traduïx en el floriment i consolidació de les start-up”.

A més, Pilar Bernabé ha remarcat que “gràcies a esta col·laboració continuem treballant per consolidar a la ciutat un nou model econòmic intel·ligent, que posicione València com un referent en la creació de coneixement, talent i ocupació de qualitat, així com en el desenvolupament de tecnologia i innovació”.

Startup Valencia aglutina a professionals referents de start-up i empreses líders en innovació i tecnologia i és un actor clau de la nova economia de la ciutat, segons ha indicat la regidora Bernabé.

“La col·laboració entre l’Ajuntament de València i Startup Valencia permet consolidar l’impuls per l’emprenedoria de base tecnològica i la incorporació de tecnologia i innovació en els sectors econòmics de la ciutat de València a través del foment de start-up”, ha manifestat el president d’esta entitat, Juan Luis Hortelano.

Després de la signatura d’este conveni, Startup Valencia realitzarà accions de foment i impuls de l’ecosistema d’emprenedoria innovadora i tecnològica de València amb l’objectiu de revitalitzar i donar suport al teixit econòmic i afavorir la posada en marxa de noves activitats econòmiques que generen ocupació en l’àmbit de la ciutat de València.

D’altra banda, esta associació posarà en valor els emprenedors i emprenedores de València per donar-los visibilitat a través de la divulgació dels casos d’èxit dels seus projectes innovadors i organitzarà i donarà suport a accions que divulguen la cultura emprenedora i faciliten la creació i consolidació de start-up i noves iniciatives econòmiques a la ciutat de València.

D’igual manera, participarà en l’organització de sessions, xarrades i seminaris presencials i en línia per donar a conéixer als sectors econòmics tradicionals i al públic en general les solucions oferides des de l’ecosistema innovador i tecnològic valencià.

VIT EMPRENDE I VLC TECH CITY

L’Àrea de Desenvolupament Innovador de l’Ajuntament de València treballa des de VIT Emprende per fomentar l’emprenedoria local de base tecnològica, reforçar i connectar la comunitat de persones emprenedores de la ciutat de València. Així mateix, a través de VLC Tech City, treballa en col·laboració amb els principals agents econòmics i socials de la ciutat per atraure el talent internacional, retindre el talent local, i promoure la inversió i la creació de projectes; contribuint al fet que València es consolide com un hub de referència en matèria d’innovació i tecnologia.

Des de l’inici de la pandèmia València Activa ha llançat diferents iniciatives per donar suport als sectors relacionats amb la innovació. De fet, juntament amb VLC Tech City, van llançar la convocatòria #RetosVLC, amb la qual des de l’Ajuntament de València se subvencionava aquelles solucions innovadores que donaren resposta als reptes plantejats pels sectors productius locals.

“Continuem treballant perquè València siga una ciutat on les persones puguen trobar les oportunitats necessàries per desenvolupar les seues idees generant ocupació i creixement”, ha defensat la regidora Bernabé.