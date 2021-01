L’Ajuntament de València adapta l’activitat municipal i ciutadana a les noves mesures decretades per la Generalitat

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha presidit este matí la reunió del Centre de Coordinació Operativa Municipal, CECOPAL, per a adaptar l’activitat municipal i de la ciutadania a les mesures derivades del decret de la Generalitat que estableix noves directrius per a fer front a la pandèmia. En una sessió per videoconferència en la qual també ha intervingut el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, com a director d’este òrgan, s’han abordat les qüestions relacionades amb l’evolució de la malaltia a la ciutat, els horaris de centres culturals i esportius, l’assistència social i entre altres temes.



En acabar la reunió, l’alcalde ha informat sobre les conclusions de la trobada, i ha expressat la seua preocupació per les dades de la pandèmia. «Les xifres que ens aporta la Conselleria respecte l’última setmana són molt preocupants», ha afirmat. «Fa tres setmanes teníem sis districtes amb més de 200 afeccions per 100.000 habitants; i hem passat a 28 districtes la qual cosa és un indicador que s’està empitjorant d’una forma significativa», ha subratllat Ribó.



Per això, els membres del centre operatiu CECOPAL, que es va constituir el mes de març passat, precisament per a fer front a la pandèmia, han revisat els diferents àmbits de competència i actuació. En primer lloc, s’ha analitzat la situació dels col·legis i escoles municipals, que han représ hui la seua activitat lectiva. L’alcalde ha destacat que no hi ha cap centre tancat, i que «malgrat que sí s’han comptabilitzat xiquets i xiquetes contagiats, són casos ocorreguts en entorns socials i familiars». No obstant això, Joan Ribó ha anunciat una reunió amb els responsables de la Conselleria per a analitzar els pròxims passos, especialment atés que les condicions climàtiques són en estos moments molt adverses, amb temperatures molt baixes, i cal conjugar esta circumstància amb les exigències de ventilació de les aules.



Un altre dels temes abordats és l’activitat a les sales de teatre i espais culturals, atés que el decret de la Generalitat rebaixa l’hora del toc de queda a les 22 hores, per la qual cosa els horaris de tancament de les sales han de modificar-se. Així mateix, s’ha tractat sobre les activitats en l’espai públic, i s’ha acordat elaborar una comunicació «per a intentar harmonitzar tots els treballs que es duen a terme en l’espai públic, especialment les terrasses i centres similars, per a ajustar la seua activitat amb el decret».



PLACES PER A LES PERSONES SENSE SOSTRE



Finalment, sobre l’assistència social, l’alcalde ha assenyalat que, a data d’ahir, 5 de gener, «encara queden places vacants que no s’han cobert, per a allotjar persones al carrer», tot i que ha recordat que des de l’Ajuntament «no s’obliga a la gent sense sostre al fet que haja de tancar-se. Hi ha persones que volen entrar en un alberg social, però hi ha unes altres que no», ha explicat Ribó. L’alcalde ha avançat que ja s’està treballant per a poder disposar d’espais alternatius per si les necessitats s’incrementaren.



L’alcalde s’ha referit també a la incidència de la COVID19 entre el personal municipal, i ha assenyalat que les xifres són baixes, amb un total de 44 infectats i 19 en quarantena sobre una plantilla global de 5.000 funcionaris. Ribó ha conclòs amb una crida a la ciutadania perquè actue amb prudència i responsabilitat, i ha recordat que la Policia Local ha imposat prop de 25.000 denúncies, la majoria d’elles per un ús inadequat de la mascareta.



VISITA DELS REIS D’ORIENT



D’altra banda, i davant les preguntes dels periodistes, l’alcalde de València, Joan Ribó, ha assenyalat que l’acte de recepció dels Reis de l’Orient, organitzat per l’Ajuntament de València el passat 5 de gener, “va seguir totes les recomanacions i normes decretades per les autoritats sanitàries competents per fer front a la pandèmia”.



“Es tractava d’una recepció als Reis d’Orient que es va desenvolupar a l’interior de la Casa Consistorial i que va comptar amb representants de tots els grups polítics i sense la presència de públic, per a evitar contagis” ha explicat l’alcalde. “Este acte- ha continuat- va ser transmés en directe a través de les xarxes socials municipals i també per la televisió pública valenciana, À Punt, i va ser seguit per prop de 100.000 llars valencians que, d’esta manera, pogueren gaudir de la visita dels Reis”.



El primer edil ha diferenciat “este acte d’una cavalcada, que d’altra banda, sí que es va celebrar a altres ciutats de l’Estat”, i ha lamentat “la concentració de persones que es va produir, en concret, a l’arribada dels Reis a l’Ajuntament”. En este sentit, ha reconegut “una errada al protocol d’este acte que, per descomptat, l’equip de govern ha aprés i millorarà”. “La voluntat de l’Ajuntament és treballar i activar tots els mecanismes de seguretat per evitar l’expansió de la covid-19”, ha conclós l’alcalde.