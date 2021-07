L’Ajuntament de València adjudica el contracte de sensibilització a la població escolar sobre les abelles

Connect on Linked in

El vicealcalde Sergi Campillo explica que “esta activitat s’emmarca en la política de foment de la biodiversitat urbana”

L’Ajuntament de València realitzarà 48 tallers gratuïts per sensibilitzar i divulgar entre els escolars de 24 col·legis públics els beneficis que aporten les abelles a la ciutat. Esta activitat es desenvoluparà entre octubre i desembre del present any, dins del curs i l’horari escolar 2021/2022. Serà impartida per apicultors professionals amb experiència en tallers infantils, i arribarà a quasi 1.000 escolars.

L’Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins ha adjudicat la impartició d’estos tallers escolars denominats ‘Les abelles van a l’escola’ “en el marc d’una política de foment de la biodiversitat urbana impulsada per l’Ajuntament”, tal com ha informat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Ur-bana, Sergi Campillo, qui ha recordat que estos insectes “són un element d’importància essencial en els ecosistemes, ja que la labor de pol·linització que realitzen és fonamental tant per a la conservació de nombroses espècies silvestres, com per a l’alimentació”.

“Per desgràcia –ha explicat- l’abella és hui testimoni i víctima de la degradació del nostre medi ambient, a causa de les actuals tècniques de l’agricultura intensiva que encara predominen, així com dels efectes del canvi climàtic. Per tot això, la ciutat constitueix un refugi per a les abelles, i l’apicultura urbana pot contribuir a salvaguarda-les”.

Sergi Campillo ha recordat que l’Ajuntament de València impulsa l’apicultura urbana a través d’un Pla Municipal que proposa en la seua primera fase, “conscienciar a la ciutadania de la necessitat de protegir estos éssers fonamentals, que poden cohabitar en harmonia amb la ciutadania, sempre que siguen gestionades adequadament per professionals del sector apícola”.

El projecte divulgatiu ‘Les abelles van a l’escola’, pretén acostar els escolars, al món de les abelles, “per a conscienciar-los i sensibilitzar-los en la defensa d’estos insectes tan necessaris i beneficiosos per a les persones i el nostre entorn, mitjançant la realització de diferents tallers adap-tats als nivells escolars d’infantil i primària”. “El comportament social de les abelles, transmet a l’alumnat, valors de laboriositat i cooperació, molt interessants per al seu desenvolupament personal i social”, ha aclarit l’edil.

Els tallers han sigut licitats públicament per un import total de 12.600 €, més 2.646 € en concepte d’IVA (21%), la qual cosa fa un total de 15.246 €, corresponent a la impartició dels 48 tallers, en 24 centres escolars diferents, amb una duració del contracte de 3 mesos.

La coordinació d’estos tallers està a càrrec de l’Observatori Municipal de l’Arbre de València, on poden sol·licitar-los a través de la pàgina web de Projectes Educatius de l’Ajuntament de València. Inclouen activitats com ara: visualitzar i explicar un buc d’observació, escoltar sons de les abelles i la reina, conéixer els productes que ens ofereixen les abelles, confeccionar ciris de cera natural, i degustar mels de diferents tipus.