L’Ajuntament de València adjudica el nou contracte de neteja de les escoles amb un lot específic per controlar i garantir la qualitat del servici

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València aprovarà este divendres l’adjudicació de quatre lots del nou contracte de conservació, manteniment i neteja per a set escoletes infantils, 95 col·legis públics d’Educació Primària i les instal·lacions del Conservatori Municipal José Iturbi. La novetat d’este nou contracte és la valoració contínua de la qualitat del servici amb la separació per lots, incloent-ne un centrat en la supervisió d’eixe paràmetre.

La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, ha assegurat que “la neteja dels col·legis és un servici prioritari, com ens ha demostrat la pandèmia, i per això incidim encara més en la seguretat i la qualitat d’eixe servici amb un lot específic”. A més, ha detallat que “algunes tasques s’hauran de programar i fer amb una freqüència determinada” i ha posat en valor la major flexibilitat perquè les empreses puguen adaptar-se a estos criteris de qualitat i implementar-los en benefici de les comunitats educatives.

El pressupost de licitació bianual va superar els 9,6 milions d’euros (quasi 180.000 euros més que el vigent) i es contemplava que les empreses que participaren en el procés de licitació haurien de garantir unes clàusules socials i incloure noves condicions mediambientals, que s’han introduït com a criteris de valoració automàtic, com ara la utilització de vehicles 100 % elèctrics per a les tasques de repartiment de consumibles i materials, així com per al trasllat de maquinària i operaris. També, com a clàusula tecnològica hi ha hagut una aplicació mòbil que permet un registre de control de presència als edificis.

“L’increment pressupostari es destina al nou lot d’avaluació de la qualitat i se suma al ja impulsat en 2018, que va suposar un increment anual de 944.510 euros sobre el preu de licitació respecte al contracte anterior, la qual cosa evidencia la gran importància que atorga este govern a l’escola pública, les seues infraestructures i el benestar de l’alumnat i personal treballador”, ha destacat Notario.

El lot 1, que afecta a la zona nord-est de la ciutat, amb 32 col·legis i dos escoletes públiques, s’ha adjudicat amb un preu anual d’1.112.128,83 euros sense IVA (el que suposa una baixa econòmica del 6,01%). El lot 2, que afecta a la zona nord-oest de València, comprén 18 col·legis i una escola infantil pública. L’empresa adjudicatària ha proposat una baixa d’un 6,35 %, el que suposa un preu anual de 780.646,91 euros sense IVA. El lot 4, per a la zona sud, abasta 32 col·legis i tres escoles infantils públiques. Ha sigut adjudicat per un preu anual d’1.132.367,87 euros sense IVA, el que suposa una baixa econòmica del 4,72 %. En sengles casos les empreses adjudicatàries han ofertat, juntament amb altres millores, 2.000 hores anuals per a altres treballs de neteja no inclosos inicialment i el compromís d’utilitzar tres vehicles 100% elèctrics per a les tasques de repartiment de consumibles i materials.

El lot 5, relatiu a l’avaluació contínua de la qualitat del servici de neteja s’ha adjudicat per un preu anual de 53.014,50 euros sense IVA, el que comporta una baixa econòmica del 27 %. Entre les millores a les que s’ha compromés l’empresa adjudicatària hi ha la inclusió de mig centenar d’unitats d’inspecció extra per a la inspecció visual de les mostres corresponents al lot d’avaluació de la qualitat d’escoles infantils.

Notario ha destacat que amb el nou contracte “no es tractarà únicament del fet que el centre educatiu es veja net, sinó que això s’haurà de poder verificar de manera analítica”.