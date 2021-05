L’Ajuntament de València adjudica el servei d’orientació i informació a les famílies vulnerables del Cabanyal-Canyamelar

Connect on Linked in

Els vicealcaldes i portaveus, Sandra Gómez i Sergi Campillo, informen en roda de premsa dels assumptes tractats en la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern de l’Ajuntament de València ha adjudicat el servei d’orientació i informació a les famílies en situació de vulnerabilitat del barri del Cabanyal-Canyamelar, cofinançat pels fons europeus EDUSI. Així ho ha confirmat el vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo, qui ha explicat que “és un recurs complementari a les actuacions desenvolupades pels servicis socials municipals per a les famílies del barri”.

El regidor ha avançat que “podran accedir als serveis d’esta oficina les famílies amb menors a càrrec que siguen residents al Cabanyal, Canyamelar i Cap de França de la ciutat de València, i que necessiten una tasca d’orientació, atenció i suport adreçada a xiquets, xiquetes i adolescents”. Les actuacions englobaran l’atenció directa, el desenvolupament de tallers específics i la coordinació comunitària per tal de dotar els menors de competències personals, socials i educatives. Els menors disposaran d’un equip multidisciplinar de psicòlegs, educadors, treballadors socials i integradors socials.

El contracte té una durada de dos anys i s’ha adjudicat per un preu 320.828 euros. Sergi Campillo ha informat que “l’oficina estarà ubicada al carrer Millars número 21 i romandrà oberta de dilluns a divendres en jornada completa de 8 hores, matí i vesprada”. Esta servici està cofinançat pels fons EDUSI (Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat) de la Unió Europea.

VIGILÀNCIA DELS MUSEUS

La Junta de Govern ha donat el seu vistiplau a convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions per a la contractació del servei de vigilants de seguretat en els museus i monuments depenents de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals. El contracte de vigilància tindrà una durada de tres anys des de la seua formalització i té un import de 4.103.294 euros.

El govern municipal ha aprovat també la licitació de les obres per a la rehabilitació de la Casa de les Roques del Museu del Corpus de València amb un pressupost de 325.560,85 euros. La intervenció municipal inclourà el tractament d’humitats en els murs perimetrals i els pilars, actuacions sobre l’estructura i l’entramat de fusta, el recrescut d’ampit perimetral de la claraboia i les cobertes inclinades, la millora del sistema d’evacuació d’aigües pluvials, la rehabilitació de la façana i la fusteria, la instal·lació del sistema elèctric i d’il·luminació i el tractament contra els agents xilòfags.

AMPLIACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL DE TORREFIEL SENSE PERDRE JARDÍ

L’Ajuntament de València ha autoritzat en la Junta de Govern Local el projecte d’ampliació del camp de futbol 11 de Torrefiel, una obra que les veïnes i els veïns del barri han reivindicat durant anys. El vicealcalde, que ha comparegut en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern acompanyat de la vicealcaldessa Sandra Gómez, ha assegurat que “hem intentat trobar una ubicació distinta per al camp de futbol però ha estat impossible, així que hem decidit annexar una superfície adjacent per evitar que els veïns de Torrefiel perden zona verda”. Campillo ha avançat que es reuniran amb les entitats veïnals de Torrefiel i Benicalap per explicar-los la decisió i consensuar amb ells l’ampliació de la zona verda, “que inclourà també una renovació de la jardineria, dels jocs biosaludables i dels jocs infantils”.

A més, la Junta de Govern Local ha donat el vist-plau a la convocatòria dels primers premis per la igualtat de la ciutat de València, amb una dotació econòmica total de 20.000 euros, una guardons que reconeixeran actuacions, bones pràctiques i projectes d’igualtat realitzats a la ciutat de València durant 2020 i 2021 en cinc àrees distintes: lluita contra la violència de gènere i masclista; salut i esport; ocupació, conciliació i coresponsabilitat; coeducació, i art i cultura. Per cadascuna de les cinc seccions s’atorgaran dos premis, un primer premi de 3.000 euros i un segon de 1.000 euros.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València ha autoritzat la segona convocatòria de subvencions per a la promoció del valencià als comerços del terme municipal de València. Hi haurà ajudes per retolació exterior, interior i en vehicles, per publicitat en mitjans de comunicació, cartes de menús i pàgines web i publicitat per a aplicacions de telèfons intel·ligents, internet, blogs i xarxes socials, la millora de la identitat corporativa de l’empresa i també ajudes per cursos de formació de valencià. La dotació pressupostària d’estes ajudes ascendix a 47.500 euros.

El govern de la ciutat ha aprovat una nova edició del programa municipal Reviure, dirigida a incrementar l’oferta d’habitatge protegit i assequible a la ciutat de València i dotar al consistori d’un parc públic de vivendes per atendre col·lectius amb necessitats, afavorir l’accés a les persones joves i atendre els que s’hagen vist privats del seu domicili habitual per causes alienes a la seua voluntat. Com a novetat, enguany s’incrementa fins als 25.000 euros la subvenció per a la reforma de la vivenda buida. La condició és que no haja estat ocupada durant almenys un any i el compromís de mantenir-la un mínim de quatre en el programa de lloguer municipal. A més, el programa s’amplia enguany a les persones jurídiques privades, amb ànim de lucre o sense ànim de lucre.

Per últim, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València ha donat el vistiplau a l’adjudicació de quatre lots del nou contracte de conservació, manteniment i neteja de set escoletes infantils, 95 col·legis públics d’Educació Primària i les instal·lacions del Conservatori Municipal José Iturbi.