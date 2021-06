L’Ajuntament de València adjudica la redacció del projecte per crear un Centre de Producció d’Arts Escèniques al Cabanyal-Canyamelar

Print This Post

El treball contempla la rehabilitació de dues antigues naus industrials per a la seua adequació com a espai d’assajos i procesos de creació

La redacció del projecte bàsic i d’execució de les naus industrials de Cabanyal que l’Ajuntament rehabilitarà per donar-los un nou ús cultural ha quedat adjudicat definitivament a l’estudi Carratalá Arquitectes. “Una vegada en marxa, acollirà assajos, processos de creació vinculats a nous llenguatges escènics i un espai estable de reunió i coworking per a les associacions del sector”, tal com ha anunciat hui la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, en recordar que este nou Centre de Producció d’Arts Escèniques portarà el nom de “Bombalino”, en honor a l’actor Gabriel Fariza, cofundador del teatre de titelles La Estrella.

“L’adjudicació definitiva de la redacció del projecte bàsic i d’execució ha recaigut en un estudi d’arquitectura amb 40 anys d’experiència que ha intervingut en edificis com La Nau, al Rectorat de la Universitat de València, Tabacalera, arxius, biblioteques o auditoris”, ha aclarit la regidora, qui ha assegurat que este nou projecte cultural “és un dels més rellevants impulsats per la Regidoria d’Acció Cultural”.

Segons ha explicat l’edil, l’objectiu de la rehabilitació de l’edifici industrial de 1924, ubicat a la confluència del carrer Marià Cuber i Vicente Brull al barri del Cabanyal-Canyamelar, “és la seua adequació com a espai per a la creació escènica, és a dir, un lloc en el qual portar a terme activitats formatives per a artistes del món del teatre, la dansa, el circ o la performance, i desenvolupar noves produccions”.

La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha avançat que en els pròxims dies “l’Ajuntament es reunirà amb l’equip redactor per dissenyar el projecte, i també està comptant amb la participació de les associacions professionals de les arts escèniques de la ciutat, els quals ens estan traslladant les seues aportacions sobre les necessitats a considerar en el disseny”. A més, “estem visitant altres espais de referència del país per incorporar models que funcionen, com el centre Harrobia de Bilbao o Teatres de Canal de Madrid”.

“A través d’este projecte – ha manifestat Ibáñez – pretenem fomentar la creació cultural, la investigació, la innovació i l’intercanvi d’experiències, així com generar laboratoris creatius vinculats a nous llenguatges escènics”.

La regidora d’Acció Cultural ha reconegut que a la ciutat “no hi ha prou espais perquè les companyies dugen a terme els seus assajos o desenvolupen noves produccions, de manera que la posada en marxa del projecte suplirà esta mancança”. Quan l’edifici estiga en funcionament, València disposarà d’un “espai adequat en el qual es puguen desenvolupar tallers de formació, programes educatius, masterclass, fòrums, residències de creació artística i fins i tot exhibició de treballs”.

Este projecte permetrà la recuperació de l’edifici i dels seus elements i sistemes constructius adaptant la instal·lació industrial al nou ús, sense perdre l’aspecte exterior de nau industrial. A més de la rehabilitació i habilitació de l’edifici existent, el projecte contempla l’ampliació mitjançant construcció de nova planta a les parcel·les lliures d’edificació situades entre les naus, la plaça Calabuig i el Teatre El Musical. Este edifici de nova planta i les naus estaran connectades, com també amb el Teatre El Musical, “de manera que, un cop finalitzat, tindrem un entorn de gran superfície dedicat a les arts escèniques, tant a la producció, formació i exhibició, que es convertirà en un referent cultural en l’àmbit local i nacional”, ha celebrat Ibáñez.