L’Ajuntament de València adjudica les obres de restauració de l’embarcador de la Gola del Pujol

L’Ajuntament de València ha adjudicat les obres de restauració, consolidació i posada en valor paisatgístic de l’embarcador de la Gola del Pujol, al llac de l’Albufera, per 138.000 euros, IVA inclòs. El vicealcalde i regidor de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, ha afirmat que “hem de conservar estos edificis, tan importants per al llac de l’Albufera, que ens han permés conservar les nostres tradicions”.

El vicealcalde ha destacat que “l’embarcador és un edifici que presenta un estat de deteriorament molt important i no s’havia intervingut en ell des de feia molts anys”. Per això, en paraules del regidor, “hem adjudicat l’obra de restauració de l’embarcador per a la seua reconstrucció completa perquè edificis com este ens han permés conservar les nostres tradicions. A més, volem posar en valor l’ofici de barquer de l’Albufera, l’ofici de pescador, fent-ho coincidir amb el fet que la pesca tradicional en el llac és Bé d’Interés Cultural (BIC).

Sergi Campillo ha recordat també que “l’embarcador és un Bé de Rellevància Local (BRL) de la ciutat de València i, per tant, anem a intentar que estiga en un estat adequat i els visitants i veïns i veïnes puguen admirar la importància del llac de l’Albufera i de les seues arts tradicionals, com la pesca i la navegació”.

Campillo ha explicat que “l’edifici s’emprava per reparar les barques municipals i després va quedar en desús perquè tenim l’altre embarcador municipal en el Racó de l’Olla”. Per recordar els usos i la història de l’edifici, l’Ajuntament instal·larà un panell informatiu “per tal que la gent conega quina era la importància d’este edifici”.

L’obra de restauració inclou la reconstrucció de la coberta, el sanejat i recuperació dels murs, bigues i llindes, la recuperació de la fusteria i restes d’arqueologia industrial, com corrioles i cadenes. També inclou el sanejat d’una part del paviment dels molls de l’embarcador. Un panell informatiu mostrarà els seus valors etnogràfics i paisatgístics.

El preu de l’adjudicació del contracte és de 138.303 euros, IVA inclòs, i els treballs hauran d’estar acabats en un termini de 70 dies des de l’inici de les obres.

L’embarcador de la Gola del Pujol és un dels llocs més visitats i emblemàtics del Parc Natural de l’Albufera, un edifici en el que històricament es protegien, reparaven i mantenien les barques municipals. L’embarcador està considerat Bé de Rellevància Local i presenta un estat de deteriorament que precisa d’una intervenció de consolidació i restauració.

L’edifici es va construir entre 1959 i 1960. En l’interior hi havia una grua per alçar les barques i reparar-les i en l’exterior disposava d’una barra de mesura per controlar l’alçària de l’aigua del llac. L’edifici va mantenir el seu ús fins a finals de la dècada dels 80 del segle passat.