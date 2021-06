L’Ajuntament de València adjudica per 370.000€ les obres de rehabilitació del futur Centre Cívic de la plaça Goerlich

Print This Post

Elisa Valía afirma que l’espai “contribuirà a la revitalització de la zona i a l’impuls de l’associacionisme i el foment de la participació ciutadana en el barri”

L’Ajuntament de València ha aprovat hui en Junta de Govern l’adjudicació de les obres de rehabilitació de l’edifici situat a l’interior de la Plaça Francisco Javier Goerlich Lleó, en el barri d’Aiora, que es convertirà en un nou centre cívic. Les obres, amb un pressupost concret de 371.537,22€, es prolongaran durant quatre mesos.

La regidora de Participació Ciutadana i Accció Veïnal, Elisa Valía, ha ressaltat que “la rehabilitació d’este edifici després d’anys d’abandó suposarà una revitalització de la zona i contribuirà com a nou centre cívic a l’impuls de l’associacionisme i el foment de la participació de la ciutadania en el teixit social del barri”.

A més, Vàlua avança que “les obres, que començaran en les pròximes setmanes, permetran configurar l’immoble com un gran espai polivalent i flexible, que possibilite múltiples usos amb els quals donar cobertura a les activitats i demandes creixents de les associacions i col·lectius. Un espai recuperat perquè siga gaudit per les veïnes i veïns, que contribuïsca a la trobada i el treball col·lectiu, eixos bàsics per a aconseguir una ciutadania implicada i activa”.

L’edifici compta amb 775 m2 repartits en dues plantes. Està situat en una plaça formada pel tancament de diversos blocs de cases, amb accés a través de dos entrants des dels carrers Mestre Tanques i Indústria, i que fan de l’entorn una extensió del propi edifici. Construït en 1949, després d’haver sigut escola infantil, havia quedat en desús des de fa uns anys.

Les obres adjudicades hui per a la rehabilitació i implantació del centre cívic en l’edifici de la Plaça Goerlich contemplen l’eliminació del clos perimetral, la construcció d’un ascensor per al compliment a la normativa d’accessibilitat, la substitució dels elements de fusteria deteriorats, la reforma integral dels dos lavabos de la primera planta per a adaptar-la a les necessitats de la nova activitat i la demolició i col·locació de falsos sostres.

A més, es construirà una nova instal·lació elèctrica i una nova xarxa de sanejament, la instal·lació d’aigua calenta, una nova instal·lació de climatització en totes les dependències i el pintat general de l’edifici, tant exterior com interior.