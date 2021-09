L’Ajuntament de València agilitza els tràmits per a facilitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques en els vivendes

Connect on Linked in

L’alcalde anuncia la modificació de l’Ordenança municipal de captació solar per a usos tèrmics “que facilitarà la reducció del cost de la llum”

L’Ajuntament agilita i simplifica els tràmits per a instal·lar plaques fotovoltaiques en els habitatges “perquè la ciutadania genere energia de manera autònoma, que pot ajudar a estalviar fins a un 40% del cost de la llum i contribuir a fer front al canvi climàtic”, tal com ha anunciat hui l’alcalde Joan Ribó en informar de la modificació de l’Ordenança municipal de captació solar per a usos tèrmics que s’aprovarà en la Junta de Govern Local. Este canvi, que s’emmarca en la política municipal de transició energètica, “compromesa enfront del canvi climàtic”, permetrà que la ciutadania puga instal·lar-se plaques fotovoltaiques en el seu habitatge després de la presentació d’una declaració responsable. “I esta mesura s’adopta en un moment molt oportú, ja que el preu de l’electricitat aconsegueix xifres històriques”, ha concretat el primer edil.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha donat a conéixer este matí esta modificació de la normativa municipal, “que se suma a altres iniciatives impulsades per l’Ajuntament per a afavorir la instal·lació de plaques fotovoltaiques en els habitatges com, per exemple, les bonificacions fiscals en l’Impost de Béns immobles (IBI) i l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO), que van entrar en vigor l’abril de 2021 i ja es poden sol·licitar”. També ha recordat l’existència d’ajudes europees i el fet que la inversió en una d’estes instal·lacions es pot amortitzar en cinc anys.

Acompanyat del regidor del regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, l’alcalde Joan Ribó ha explicat que entre els objectius de la nova proposta de simplificar els tràmits administratius associats a l’alta i registre de les instal·lacions fotovoltaiques “destaquen el d’afavorir la implantació de sistemes d’energies renovables, en particular la solar fotovoltaica, i el de reduir el consum de combustibles fòssils”.

Pel que respecta als beneficis que la modificació de l’ordenança aporta per a la ciutadania, Joan Ribó ha ressaltat que la citada reducció de combustibles fòssils i de les emissions de CO₂, “contribueixen a la mitigació del canvi climàtic i la descarbonització de la ciutat”. “A més, la producció i l’autoconsum d’energia renovable, redueix la dependència energètica i suposa un estalvi en la factura elèctrica”, ha afegit.

Ribó, que ha demanat “la participació i implicació de la societat per a escometre la transició energètica de la ciutat, i perquè València siga exemplar en la lluita contra el canvi climàtic”, ha parlat del sisé informe del Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC), “que presenta una realitat innegable, que l’acció de l’ésser humà està directament relacionada amb l’emergència climàtica que viu el planeta i és un dels seus principals precursors”.

“L’evidència científica ens espenta als governs i al conjunt de la societat mundial a accelerar el ritme de transformació del nostre model de desenvolupament i del nostre sistema econòmic per a fer front a la gran amenaça que representa el canvi climàtic”, ha assegurat el primer edil, en al·ludir al treball municipal desenvolupat al respecte en matèria de mobilitat i agroalimentació.

Transició energètica

En este sentit, ha argumentat, que la modificació de l’ordenança està dins del full de ruta cap a la transició energètica de l’Ajuntament de València per al compliment dels compromisos enfront del canvi climàtic, i d’altres acords com el signat ahir perquè València siga una ciutat neutra quant a emissions de gasos contaminants.

Per part seua, el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, ha afirmat que “València es posiciona com una ciutat solar” Per a Alejandro Ramón, “ara és el moment de promoure este tipus d’iniciatives perquè és més fàcil, perquè els veïns i veïnes diposen de l’assessorament de l’Oficina de l’Energia”; “També és el moment necessari perquè hem de fer front a l’emergència climàtica; i és convenient per poder abaratir el preu de la llum que ha arribat a màxims històrics”, ha conclós.