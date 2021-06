L’Ajuntament de València ajuda els comerços locals perquè estalvien una mitjana de 937 euros anuals a la factura elèctrica

Connect on Linked in

El regidor Alejandro Ramon ha donat compte d’este projecte que també ha permés la reducció de la petjada de carboni d’estos negocis

Uns 180 comerços de la ciutat, de diferents sectors (hostaleria, carnisseries, floristeries, forns, fruiteries), han participat en un projecte impulsat per l’Ajuntament per a augmentar la competitivitat d’estos negocis mitjançant la reducció dels seus costos energètics. Amb esta iniciativa municipal per promoure l’ús de l’energia renovable i local, les esmentades empreses han estalviat fins a 937 euros anuals a la factura elèctrica i també han reduït la seua petjada de carboni gràcies a la reducció de les emissions de gasos d’efectehivernacle.

El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, ha presentat hui els resultats d’este projecte anomenat “Negoci Local, Verd i SOStenible”. “L’objecte d’esta campanya d’assessorament per reduir la demanda d’energia, finançada per l’Ajuntament i executada per la cooperativa Aeioluz, ha sigut aconseguir l’eficiència energètica”, ha aclarit el regidor en explicar que, “amb este fi les xicotetes empreses que han participat han rebut coneixements per a, per exemple, reconéixer la potència necessària per a desenvolupar el seu treball o la tarifa més adequada per fer-ho” “A més, han rebut formació per generar hàbits d’ús responsable, i optimitzar el subministrament elèctric”, ha explicat.

El 100% de les despeses del projecte els ha assumit l’Ajuntament de València, de manera que ha sigut completament gratuït per als comerços que han participat. “De fet -ha aclarit el regidor- l’únic requisit per als negocis que han volgut participar ha sigut la inscripció i tots reben un assessorament personalitzat i adaptat a les seues necessitats en format en línia a causa de la pandèmia”.

Alejandro Ramon ha detallat que els negocis han rebut, en una primera sessió, un estudi personalitzat bàsic d’eficiència. En la segona sessió s’ha tractat l’optimització de la contractació de l’energia (amb propostes de canvi de potència i tarifa si és necessari i promoció de l’energia verda per al posicionament del comerç). I per últim, s’ha desenvolupat una tercera sessió d’acompanyament per tal d’executar tots els canvis recomanats.

“Al final, cada negoci participant, ha rebut un informe personalitzat que inclou una anàlisi de la seua tarifa, el preu de la seua energia i una anàlisi de la seua potencia i consells que l’ajudaran a ser més eficient i estalviar. I els resultats de l’estalvi del projecte han sigut: un benefici social absolut detectat 166.662,77 €, i un estalvi de 937 € d’estalvi per any”, ha destacat Alejandro Ramon.

“A més- ha afegit- altres beneficis obtinguts pels negocis són la millora de la seua competitivitat, la reducció de despeses i emissions causants del canvi climàtic, la reducció de despeses i emissions causants del canvi climàtic i la millora de la seua imatge sense necessitat d’inversió”.

“La conclusió del projecte és que ha sigut molt ben valorat pels negocis participants i ha tingut uns resultats molt positius en l’estalvi econòmic i la millora de la seua competitivitat, al mateix temps que han reduït la seua petjada de carboni gràcies a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle”, ha reiterat el regidor.

Entre els participants ha destacat el d’un negoci que tenia tres comerços i amb este projecte ha estalviat 17.000 euros.