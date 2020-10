L’Ajuntament de València alerta a la ciutadania que el servici de padró és gratuït i el tràmit sol es pot realitzar per mitjans oficials

Connect on Linked in

Borja Sanjuán ha explicat les accions judicials empreses «després de detectar l’existència d’una web que, presumptament, ha realitzat un cobrament fraudulent per esta gestió»

El Padró Municipal, encarregat d’expedir el certificat d’empadronament així com de realitzar inscripcions o baixes en este registre poblacional, realitza este servici gratuïtament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament o presencialment, amb cita prèvia (que s’adquireix a través del 010 o la web), segons ha recordat i ressaltat hui el regidor d’Informació i Defensa de la Ciutadania, Borja Sanjuán, «per a alertar a la ciutadania de l’existència de pàgines webs amb falsa aparença oficial que presumptament cobren de manera fraudulenta per este tràmit que, a més, no es consumisca».



De fet, l’Ajuntament «ha iniciat accions judicials després de detectar, l’existència d’una web, «que realitza tràmits de cobrament per, presumptament, agilitar un servici que l’Ajuntament presta gratuïtament». El regidor ha explicat que ha posat en coneixement de la Fiscalia «este presumpte cobrament fraudulent per gestió de tràmits relacionats amb el Padró a través d’una web amb falsa aparença oficial, per a iniciar les actuacions pertinents i evitar que s’enganye a la ciutadania».



Tal com ha detallat l’edil, «el Servici de Padró va començar al setembre a sospitar d’estea pràctica presumptament fraudulenta, davant les telefonades i correus rebuts per a consultar pel cost del certificat de padró». «I una ciutadana ens va comunicar, via telefònica, que havia accedit a una web aparentment oficial que li demanà un pagament de 40 euros per una alta en el padró, que finalment no es va realitzar». «Els Servicis Jurídics Municipals entenen que estaríem davant una presumpta activitat delictiva, ja que pel que sembla s’hauria enganyat a més veïns. Per això hem sol·licitat en un escrit a la Fiscalia que inicie les actuacions d’investigació penal pertinents entenent que els fets són constitutius d’una infracció penal», ha indicat.



Borja Sanjuán ha assegurat que «cap empresa, pàgina web o tercer pot agilitar, facilitar o substituir a l’Ajuntament a l’hora d’expedir i entregar un certificat de padró», i s’ha dirigit a la ciutadania per a recordar que este servici és gratuït, i si algú garantia que este s’execute».