L’Ajuntament de València aplaudix la licitació de les obres per implantar l’ample internacional entre les estacions del Nord i Joaquim Sorolla

La regidora de Desenvolupament Econòmic i alcaldessa en funcions, Pilar Bernabé, ha expressat satisfacció per la licitació, per part d’Adif, de les obres per implantar l’ample estàndard entre les estacions del Nord i Joaquim Sorolla. Esta actuació, amb una inversió de més de 10,7 milions d’euros, permetrà la circulació dels trens d’àmbit internacional i suposarà un impuls al corredor mediterrani.

Es una gran notícia per a la ciutat de València i una clara mostra del compromís del govern d’Espanya amb la ciutat i, sobretot, amb la finalització i la posada en marxa del corredor mediterrani.