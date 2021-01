L’Ajuntament de València aplicarà una rebaixa de més de dos milions d’euros en 2021 en la taxa del clavegueram a les empreses

Connect on Linked in

La reducció de la taxa de clavegueram s’uneix a la suspensió de les taxes de terrasses, mercats extraordinaris i quioscos, anunciada per l’alcalde Joan Ribó, per a ajudar als sectors més afectats per la covid

L’Ajuntament de València ha anunciat una rebaixa en la taxa de clavegueram que suposarà un estalvi de més de dos milions d’euros, l’any 2021, per a les empreses de la ciutat de València.

La rebaixa afectarà els trams de consum més alt, que són els que corresponen a les activitats econòmiques. Esta mesura pretén beneficiar a les empreses que més s’estan veient afectades per les restriccions, i especialment a l’hostaleria.

Esta mesura ha sigut anunciada en una roda de premsa conjunta en la qual han participat la regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía i el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán.

La taxa es va dividir en quatre trams, i els dos primers no van augmentar en l’últim any, és a dir el seu preu estava congelat.Esta nova mesura preveu una rebaixa del 4,5% en el segon tram, del 7% en el tercer tram i del 12% en el quart. Per al regidor d’hisenda les administracions estan obligades a prendre estes mesures restrictives per a salvar vides i són ajudes per a salvar treballs.

Esta mesura se suma a la suspensió durant sis mesos de les taxes de taules i cadires, mercats extraordinaris i quioscos, que seran aprovades este divendres per la Junta de Govern Local. Mesures que es podran prorrogar segons evolucione la situació, i que tenen l’objectiu de salvar empreses i llocs de treball.