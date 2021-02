L’Ajuntament de València aprova 567 noves ajudes del Pla Resistir per import de 1,3 milions d’euros

Connect on Linked in

La Junta de Govern Local ha aprovat també hui la construcció de sis nous tancs de tempestes per a previndre els efectes de les DANA

La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres el segon llistat de persones beneficiàries de les ajudes Parèntesis del Pla Resistir, que beneficiaran un total de 567 sol·licitants amb un import de 1,36 milions d’euros. La vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha recordat que fa només dos dies, la Junta ja va aprovar el pagament d’estes ajudes a 2.091 sol·licitants, per un import de 5,2 milions d’euros, «amb el que esta setmana hem aprovat el pagament de 2.658 ajudes per un import de més de 6,5 milions d’euros».

Este és un dels principals assumptes abordats en la reunió ordinària de la Junta de Govern Local, que s’ha celebrat este matí, i dels quals han donat compte els vicealcaldes, Sandra Gómez i Sergi Campillo. Tal com ha explicat Gómez, les ajudes aprovades el dimecres per 5,2 milions ja han sigut ingressades en els comptes dels beneficiaris: 1.146 autònoms i 945 micropimes; i en els pròxims dies es faran efectives les ajudes aprovades en la sessió de hui.

La vicealcaldessa ha subratllat la importància d’oferir una resposta ràpida per part de l’Ajuntament a les necessitats dels sectors econòmics afectats per les restriccions de la pandèmia. De les més de 2.600 sol·licituds d’ajudes rebudes, el 86,5% (2.294 empreses) pertanyen al sector de l’hostaleria i el turisme, que presenta un enorme grau d’afecció. Altres sectors sol·licitants han sigut mercats ambulants (27 sol·licituds), esports (152) i empreses del sector cultural (185).

Gómez s’ha mostrat satisfeta per este pagament de més de 6 milions ordenat en estos dies, que suposa que s’ha executat més del 22,7% del Pla en la seua primera setmana de vigència; i ha recordat que les persones interessades poden formalitzar les seues sol·licituds d’ajuda fins al 3 de març, tant a través de la web municipal www.valencia.es com a través de la web de València Activa, www.valenciactiva.valencia.es.

NOUS DEPÒSITS DE TEMPESTES PER A PREVINDRE LES DANA

Durant la reunió de la Junta s’ha aprovat també contractar la redacció dels projectes constructius dels anomenats tancs de tempestes, previstos en la planificació de la xarxa de sanejament municipal en diferents emplaçaments de la ciutat. Tal com ha explicat Sandra Gómez, «en el marc de preparar la ciutat per als episodis de DANA i forts episodis de pluja i previndre inundacions que podrien col·lapsar la ciutat, és fonamental mantindre a punt la xarxa de sanejament i completar-la amb una infraestructura de depòsits de tempesta».

«Hui –ha continuat la vicealcaldessa- donem un nou impuls a la construcció d’estos sis depòsits de tempestes, que s’habilitaran en la Malva-rosa, carrer Eivissa, Albereda, carrer Hort de Sant Valero, Carrer Tomàs de Montañana i el Saler. Com és conegut, els depòsits de tempestes són embassaments construïts sota terra que recullen l’aigua de pluja i la van soltant a poc a poc cap a les plantes depuradores, de manera que s’evita la saturació de les plantes i els abocaments incontrolats d’aigües residuals. En el Passeig Neptú es localitza el més gran de la ciutat, que s’encarrega de recollir les aigües que arriben del Marítim, una de les zones inundables de la ciutat.

L’acció s’ha dividit en sis lots: Malva-rosa, 140.000 euros; carrer Eivissa, 211.667,50€; Albereda: 250.668 €; carrer Hort de Sant Valero, 150.000 €; carrer Tomàs de Montañana, 120.0000 €; i el Saler: 30.000 €. Són tots projectes mediambientals a l’entorn de la conca del col·lector Nord. Quant a les empreses adjudicatàries, han sigut Arin Ingenieros Consultores (dos lots), Gecival SL (dos lots), Intercontrol Levante SA i Oficina Técnica Tes SL, que ara hauran de presentar la documentació per a fixar el contracte.

L’AJUNTAMENT RECUPERA LES PLACES DE L’ALMOINA I DE L’ESGLÉSIA DE CAMPANAR

En últim terme, la vicealcaldessa ha anunciat la finalització del procés «per a donar resposta al conveni que ens ha permès recuperar places molt importants com a l’Almoina o la de l’Església de Campanar, que ara ja són de tots els valencians i valencianes; i regularitzar una situació en la qual, després d’acabar els terminis de concessió, diversos temples de l’església havien quedat en parcel·les municipals». La següent fase, ha explicat, serà l’exposició pública.

Per a això, la Junta ha provat l’Avaluació ambiental de la modificació puntual del PGOU relativa al conveni de l’Almoina. L’objecte de la Modificació Puntual és adequar la qualificació urbanística de les parcel·les dotacionals afectades per l’acord signat entre l’Ajuntament de València i l’Arquebisbat. Este acord implica l’obtenció per part de l’Ajuntament dels terrenys dotacionals públics situats en la plaça de l’Almoina; i l’obtenció de la propietat per part de l’Arquebisbat d’una sèrie de parcel·les de titularitat municipal en les quals s’havia permés la construcció d’espais de culte.

Estes parcel·les de titularitat municipal, atorgades a l’Arquebisbat en règim de concessió i sobre les que s’han construït esglésies ( la qualificació actual de les quals és “Sistema Local de Servei Públic Genèric o Religiós), serà modificat i se’ls atribuirà el caràcter de dotació religiosa privada. Així doncs, els terrenys en qüestió no perdran la seua consideració de dotacionals, sinó que únicament passaran a ser qualificats com a equipament de domini i ús privat. Es tracta de les parcel·les situades en l’avinguda de Blasco Ibáñez 155, i els carrers Ramón de Campoamor 94, Luis García Berlanga 25, i Marina Baixa .

Per part seua ,la parcel·la situada al carrer José Andreu Alabarta, de la qual l’Arquebisbat és titular, amb una superfície aproximada de 1.970,50 m², qualificada pel vigent planejament com GSP-6, serà qualificada com a dotacional múltiple de la xarxa primària.

Finalment, la vicealcaldessa ha anunciat, durant la seua intervenció davant els mitjans de comunicació, que la setmana que ve, previsiblement, es reunirà de nou el Consell Escolar Municipal, convocat per la regidora d’Educació, Maite Ibáñez. «Després de l’anunci de desescalada prudent de les restriccions que va realitzar ahir la Generalitat, és important que s’aborde eixa recomanació expressa realitzada des de la Conselleria d’Educació sobre el calendari escolar en la tradicional setmana de Falles», ha subratllat Gómez, qui ha subratllat que «la situació continua sent preocupant i no podem deixar d’actuar amb responsabilitat».