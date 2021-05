L’Ajuntament de València aprova el nou disseny del jardí de la Plaça de la Mare de Déu del Castell

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha aprovat ja el disseny del nou jardí de la plaça de la Mare de Déu del Castell, al barri del Cabanyal-Canyamelar. El nou jardí, que disposa de finançament europeu a través dels fons EDUSI, permetrà la renovació integral de l’arbrat i el parc infantil així com la restauració del paviment actualment existent. El vicealcalcalde i regidor de Parcs i Jardins, Sergi Campillo, ha avançat que el nou disseny “incorpora els suggeriments que ens feren les entitats veïnals del Cabanyal-Canyamelar, amb les quals ens vam reunir”.

Segons Campillo, el nou jardí “tindrà un zona de jocs infantils accessibles per a totes les capacitats. A més, farem una remodelació de tot l’arbrat per tal que hi haja prou ombra en tota la plaça i permeta gaudir-la en els mesos de més calor en la ciutat”.

Per al vicealcalde, “seguim millorant les infraestructures verdes de la nostra ciutat, en este cas gràcies als fons europeus EDUSI per al Cabanyal-Canyamelar, i en breu encetarem la licitació del projecte per tal que els veïns i veïnes del barri puguen gaudir el més aviat possible d’un nou jardí”.

El jardí de la Plaça de la Mare de Déu del Castell té una superfície de 1.202’27 metres quadrats i un pressupost d’execució de 178.868,42 euros. Les obres tindran un termini d’execució de tres mesos des de la seua adjudicació.

A més de l’arbrat i el parc infantil, la intervenció preveu una restauració completa dels paviments nobles que envolten la plaça, recuperant i millorant el mosaic i substituint les peces danyades per altres de noves. També es canviaran aquells elements que conformen una barrera arquitectònica i es treballarà la seua adherència per evitar que resulten relliscosos. Igualment està prevista la restauració de les fonts i l’ampliació dels espais verds de la plaça.

Una de les particularitats del nou jardí serà la col·locació de jocs infantils adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.