L’Ajuntament de València aprova els actes festius previstos per al 9 d’octubre

Joan Ribó: “Després d’unes falles sense problemes d’augment de contagis, anem a celebrar el 9 d’octubre en el marc de la normalitat”

La Junta de Govern ha aprovat els actes previstos per a la festivitat del 9 d’Octubre i que, per primera vegada després de la pandèmia, “es van a celebrar en el marc de la normalitat”, segons ha afirmat l’alcalde, Joan Ribó. Tot i això, Ribó ha assegurat que “mantindrem aquells aspectes que ens recomana la Conselleria de Sanitat en previsió de la covid”. L’alcalde ha destacat que “hi haurà activitats pirotècniques, mascletades i castells, això sí, descentralitzats, perquè ens sembla important no fer una gran concentració de persones i, en definitiva, podem dir que, després d’unes falles que hem aconseguit fer-les sense cap problema d’augment de contagis, hem d’abordar ara la festa del 9 d’octubre en unes condicions totalment comparables”.

En este sentit, la junta ha aprovat uns actes festius que començaran el sis d’octubre amb un concert extraordinari de la Banda Simfònica de València, dirigida per Rafael Sanz Espert, als jardins del Palau de la Música. El 7 d’octubre hi haurà també un concert de l’Orquestra de València, dirigida per Rubén Gimeno, a l’auditori del Palau de les Arts,

La vespra del 9 d’octubre, el saló de cristall de l’Ajuntament de València exposarà la Reial Senyera per tal que puga ser visitada per la ciutadania de 16 a 21 hores. També de vesprada la plaça de l’Ajuntament acollirà la mostra de balls, música i cançons valencians amb la participació de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana i també hi haurà mascletades nocturnes i castells de focs artificials.

El 9 d’octubre es celebrarà la processó cívica, mascletades al migdia en diversos punts de la ciutat i, de vesprada, es celebrarà l’entrada de moros i cristians, que recorreran els carrers del centre de la ciutat. Ja de nit, la jornada finalitzarà amb un castell de focs artificials.

El regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, ha assegurat també, en finalitzar la junta de govern, que “el nou d’octubre podrà recuperar una certa normalitat gràcies a l’esforç de valencians i valencianes i també, per suposat, gràcies a l’elevat percentatge de vacunació que ha reduït ostensiblement la taxa d’incidència de la Comunitat Valenciana”.

La Junta de Govern Local

Sanjuán ha avançat també que el govern municipal ha aprovat també hui el projecte d’obra del carril-bici de les avingudes Cardenal Benlloch-Eduardo Boscà, obres en el mercat de Jerusalem i la llista d’escoles beneficiàries del projecte 50/50 que promou l’eficiència energètica entre la població escolar de la ciutat.

Les obres previstes al Mercat de Convent de Jerusalem tenen un cost de 447.052’94 euros, IVA inclòs, i un termini d’execució de quatre mesos. Les obres consistiran en la millora en l’eficiència energètica de l’espai amb la substitució de la climatització i de la instal·lació de fred industrial, el canvi de la il·luminació i l’adaptació dels sistemes antiincendis.

També en matèria d’eficiència energètica, la Junta de Govern ha donat el vistiplau als quinze col·legis seleccionats en el programa 50-50 per al curs escolar 2021-2022. El projecte permetrà, segons el regidor, “un canvi de mentalitat i d’actitud en tots els participants, principalment en els xiquets, ja que els hàbits adquirits en les escoles podran ser incorporats posteriorment en les seues famílies”. Els quinze centres seleccionats pel consistori són el CEIP Max Aub, el CEIP Teodoro Llorente, el CEIP l’Amistat, el CEIP Professor Luis Braille, el CEIP Professor Ramiro Jover, el CEIP Raquel Payà, el CEIP Giner de los Ríos, el CEIP Sant Isidre, el CEIP Camí de l’Horta, el CEIP Rafael Mateu Cámara, el CEIP Serrería, el CEIP Magisterio Español, el CEIP Lluís de Santàngel, el CEIP Castellar-l’Oliveral i el CEIP Cervantes.

Carril-bici de Cardenal Benlloch

El govern municipal ha aprovat també el projecte d’obra del carril bici de les avingudes Cardenal Benlloch i Eduardo Boscà per valor de 377.323’23 euros. El nou carril-bici permetrà, segons Borja Sanjuán, “connectar els carrils-bici existents entre el Passeig de l’Albereda i l’avinguda de Blasco Ibáñez, que actualment estan sense connexió, el que obliga que els desplaçaments ciclistes entre estos trams s’hagen de realitzar per la calçada”.

En matèria de serveis socials i benestar, la junta de govern ha acceptat la subvenció per valor de 1.030.346’86 euros de la vicepresidència segona i conselleria de vivenda de la Generalitat amb l’objecte de donar una “solució habitacional immediata a les persones víctimes de violència de gènere, desnonaments, sensellarisme i, en general, persones especialment vulnerables”.

D’altra banda, el govern municipal ha aprovat la imposició de contribucions especials pel servei d’extinció d’incendis i el projecte d’ordenança fiscal corresponent. Els subjectes passius d’estes contribucions, les companyies d’assegurances que desenvolupen la seua activitat en el terme municipal de València, que hauran d’abonar al consistori més de 3.300.000 euros, que es podran reinvertir en millorar el servei.

Per últim, l’Ajuntament ha aprovat la participació en la convocatòria de pròximes ajudes europees per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques per valor de més de milió i mig d’euros.