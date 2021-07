L’Ajuntament de València aprova els projectes per a instal·lar pèrgoles fotovoltaiques als col·legis municipals de Benimaclet i Santiago Grisolía

Connect on Linked in

Notario: “Amb estes instal·lacions aconseguim generar energia elèctrica neta per a autoconsum i la creació de noves zones d’ombra en els patis”

La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, ha anunciat l’aprovació dels projectes bàsics d’execució i direcció d’obra per a la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques en els col·legis municipals Santiago Grisolía i Benimaclet. “Volem reduir els costos corresponents al consum de l’energia elèctrica als col·legis d’Educació Infantil i Primària municipals i disminuir alhora les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera i per això impulsem iniciatives com esta, amb unes pèrgoles d’energia solar fotovoltaica per a autoconsum de dos centres educatius”, ha explicat.

Notario ha detallat, a més, que l’actuació en eixos dos col·legis permetrà alhora dotar a la zona dels patis d’un espai d’ombra. Açò s’aconseguix optant per les pèrgoles, amb panells fotovoltaics de vidre en la coberta, que a la vegada generaran ombra per baix fent possible així el doble objectiu amb una única solució constructiva.

En el CEIP Benimaclet la pèrgola se situarà en la zona de bancs al costat de les pistes esportives del pati. Tindrà unes dimensions en planta de més de 30 metres per un costat i més de 6 per l’altre i en la coberta s’instal·larà una planta de generació d’energia elèctrica per mitjà de mòduls solars fotovoltaics, amb 108 vidres solars fotovoltaics de 276 Wp cadascun, la qual cosa resulta en una potència màxima de 29.808 W per a un centre la demanda anual del qual és de 96.242 kWh/any, mentre que l’energia total generada per la instal·lació solar fotovoltaica projectada serà de 47.369 kWh/any, quasi la meitat de la demanda de l’edifici. L’energia generada que no tinga un consum instantani serà abocada a la xarxa de distribució d’energia elèctrica, amb la seua consegüent compensació automàtica d’excedents.

S’estima que l’energia renovable generada suposa una reducció d’emissions de diòxid de carboni de 24,68 tones equivalents cada any.

CEIP Santiago Grisolía

En el centre educatiu Santiago Grisolía es projecta la construcció d’una pèrgola solar fotovoltaica amb 18 vidres fotovoltaics d’unes dimensions en planta de més de cinc metres per més de sis i altres dos pèrgoles amb unes dimensions en planta de més de cinc metres per més de quatre amb un total de 12 vidres fotovoltaics. Així, la planta de generació d’energia elèctrica tindrà un total de 42 vidres solars fotovoltaics de 276 Wp cadascun. A més, a fi d’incrementar la capacitat de producció d’energia elèctrica, es projecta igualment sobre les cobertes del centre educatiu una altra planta formada per 102 mòduls fotovoltaics convencionals de 490 Wp. En suma, la potència màxima total de la instal·lació fotovoltaica serà de 61.572 Wp. Tenint en compte que la demanda anual d’este centre educatiu és de 130.876 kWh/any, i que l’energia total generada per la instal·lació solar fotovoltaica projectada serà de 88.840 kWh/any, això suposa el 68% de la demanda de tot l’edifici. Com en l’altre centre, l’energia generada que no tinga un consum instantani serà abocada a la xarxa de distribució d’energia elèctrica, amb la seua corresponent compensació d’excedents.

En este cas la quantitat d’energia renovable generada suposa una reducció d’emissions de diòxid de carboni de 46,28 tones equivalents cada any.

Intervenció replicable en altres centres

Notario ha recordat que a inicis de 2020 l’alcalde de València, Joan Ribó, i el conseller d’Educació i Cultura, Vicent Marzà, varen anunciar un projecte de viabilitat per incloure en el Pla Edificant la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques als patis de 25 centres educatius de València, amb l’objectiu de millorar la sostenibilitat i l’eficiència energètica de les instal·lacions escolars. “Esta iniciativa redunda en un benefici doble per a l’alumnat i la comunitat educativa, atés que es proporcionen zones d’ombra per atenuar l’efecte intens del sol durant molts mesos de l’any i, a banda, es produïx energia elèctrica que podrà ser utilitzada pel propi col·legi o com a entitat d’autoconsum, tal com preveu la legislació vigent”, ha explicat la regidora Notario.

“L’objectiu és instal·lar les primeres pèrgoles en els col·legis i escoletes municipals per a després sol·licitar la delegació de competències en el marc del Pla Edificant i poder instal·lar-les també en altres centres educatius de la nostra ciutat”, ha explicat.

Pròximament es procedirà a la licitació de l’obra per gestió anticipada i s’instal·laran a principis de l’any vinent.

“La generació fotovoltaica forma part de les polítiques d’eficiència energètica d’este govern i creiem que les escoles són equipaments clau on desenvolupar actuacions d’eficiència i generació d’energia ja que a més són llocs on es pot incidir en els xiquets i xiquetes, des de molt joves, sobre la importància de fer un bon ús de l’energia i els costos de generar-la”, ha afegit.