L’Ajuntament de València aprova la concessió d’ajudes per a la creació i consolidació de comerços per valor de 2’2 milions d’euros

Connect on Linked in

S’aprova la licitació per al desplegament de fibra òptica i zones wifi gratuïtes i d’alta velocitat al Cabanyal-Canyamelar

L’Ajuntament de València ha aprovat la concessió d’ajudes per valor de 2.240.743’75 per a la creació de nous comerços en la ciutat de València i la consolidació dels ja existents. La quantia de les ajudes, que van començar en 2018, s’ha incrementat un 118% des de l’any passat. El vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo, que ha comparegut en acabar la Junta de Govern acompanyat del regidor Borja Sanjuán, ha explicat que “estes ajudes no existien en època del PP i hem anat incrementant gradualment el seu import des de 2018”.

El vicealcalde ha explicat que, “de fet, si ho comparem amb les ajudes que atorgava el PP al món del comerç, les hem multiplicades per infinit perquè donaven zeros euros a la creació i consolidació de comerços”.

En total, enguany hi ha 901 beneficiaris d’estes subvencions, que rebran un total de 3.609’81 euros cadascun d’ells. Campillo ha destacat que “són les ajudes més importants per al comerç de la ciutat de València i cal dir que el 100% dels peticionaris que complien els requisits i han fet correctament la sol·licitud, rebran la subvenció”.

Les ajudes per a la creació i consolidació de comerços començaren en 2018 amb un import de 230.000 euros mentre que en 2019 es van concedir 409.370 euros i en 2020, 1.027.814 euros. Enguany, la quantia de les ajudes ha arribat fins als 2.240.743’75, un 118% més que l’any passat.

D’altra banda, la Junta de Govern Local ha donat el vistiplau a la participació de València en la convocatòria de les ajudes per a promoure la transformació digital de les administracions públiques locals. Es tracta d’una partida dels fons europeus Next Generation que el Ministeri de Política Territorial preveu per als municipis majors de 50.000 habitants i que, en el cas de la ciutat de València i tenint en compte criteris poblacionals, podria arribar als 2.925.534’26 euros.

La ciberseguretat, l’administració electrònica i la lluita contra l’escletxa digital centren el projecte presentat per la ciutat. De fet, la majoria són projectes ja executats que ara es finançaran amb fons comunitaris. Sergi Campillo ha explicat que “una vegada esta ajuda s’incorpore a les arques municipals es reinvertirà de nou per a impulsar la transformació digital de la ciutat i per plantejar nous projectes de modernització per a tots els servicis municipals”.

D’altra banda, el govern municipal ha aprovat la licitació del contracte per al desplegament de fibra òptica i zones wifi gratuïtes i d’alta velocitat al Cabanyal-Canyamelar-Cap de França. El contracte que s’acaba de licitar es finançarà amb fons europeus de desenvolupament EDUSI.

L’extensió de la fibra òptica municipal pel barri permetrà avançar en la seua transformació digital, implementant solucions tecnològiques als edificis municipals, dotant-los d’enllumenat intel·ligent i permetent que la façana marítima de València dispose de wifi gratuït i d’alta velocitat. La licitació té un preu de 384.800 euros, IVA inclòs, i un termini d’execució de 126 dies.

Benestar social

D’altra banda, l’Ajuntament ha aprovat la renovació i extensió de cinc programes de benestar social que es troben actius. Un dels programes és el que manté amb la Fundació de la Comunitat Valenciana “Cent anys”, propietat del Llevant Unió Esportiva, per a la inclusió social de persones amb discapacitat mitjançant la pràctica del futbol. El conveni, que es prorroga anualment des de 2017, té un import de 20.000 euros.

El segon conveni subscrit té per beneficiària Creu Roja i servirà per dur a terme el programa d’atenció social de l’entitat amb una aportació econòmica directa de 101.010 euros. Cal recordar que, al juny de 2019, l’Ajuntament ja va cedir a Creu Roja, en règim de concessió demanial, un immoble de propietat municipal al carrer de Santa Cruz de Tenerife per al desenvolupament de les seues activitats assistencials. D’altra banda, la Junta de Govern ha donat compte hui també del primer any de pròrroga del conveni amb Casa Caritat, que va ser aprovat inicialment al desembre de 2018. La memòria recull els servicis desenvolupats tant en l’alberg situat al Passeig de la Petxina com en el de Benicalap.

Hui també s’aprovat un conveni de col·laboració amb l’associació Iniciatives Solidàries

per donar suport a la implementació de programes i actuacions que afavorisquen la

inclusió social de grups vulnerables amb un import de 93.280 euros.

Per últim s’ha donat el vistiplau a un conveni amb la Fundació Secretariado Gitano per a la intervenció social amb la població gitana immigrant i les dones gitanes per valor de 69.028 euros.

Noves agents d’igualtat

El govern municipal ha aprovat la incorporació a la plantilla municipal de quatre noves agents d’igualtat i d’altres quatre tècniques d’igualtat, especialitzades en polítiques inclusives i LGTBI. Les noves funcionàries municipals han superat la convocatòria d’oposicions derivada de l’oferta pública d’ocupació (OPE) de 2016. És la primera vegada que l’Ajuntament de València incorpora perfils professionals amb formació específica en matèria d’igualtat.