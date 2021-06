L’Ajuntament de València aprova la licitació del contracte per a la conservació i manteniment del bosc de la Devesa i el llac de l’Albufera

Connect on Linked in

València serà la seu del primer congrés espanyol de ciutats intel·ligents

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València ha aprovat la licitació del nou contracte del servici de protecció, conservació i manteniment del bosc de la Devesa i el llac de l’Albufera per un import d’1.288.083,16 euros. Així ho ha anunciat hui el vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo, en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern. Campillo, qui ha comparegut acompanyat pel regidor Borja Sanjuán, ha assegurat que “l’Ajuntament de València té una política molt activa en la protecció del parc natural i és, de fet, l’administració pública que més inverteix en manteniment i conservació de l’Albufera”.

El vicealcalde ha afirmat que “la nova contracta comporta un increment d’un 20% respecte a la contracta vigent, un increment que resulta important per a poder conservar les inversions, mantindre les millores que tenim actualment i donar oportunitat per tal que les empreses oferisquen millores”.

El vicealcalde Sergi Campillo ha recordat que la Devesa i l’Albufera “són zones de gran valor ecològic i paisatgístic” i ha explicat que l’objecte de la nova contracta serà la protecció del medi ambient en l’àmbit territorial que correspon al servici de Devesa-Albufera.

L’edil ha explicat que la contracta preveu el treball de 26 persones de diferents categories, així com un possible increment de la plantilla que dependrà de l’oferta de l’empresa guanyadora. Entre els llocs de treball hi ha podadors, operaris dels vivers municipals, personal encarregat del banc de llavors, encarregats del servici de qualitat de zones humides, oficials de maquinària silvícola o auxiliars, entre d’altres categories.

El contracte tindrà una duració d’1 any, prorrogables per 4 anys més, i “comporta treballs encaminats a la conservació i recuperació d’espais amb un alt valor ecològic o paisatgístic”. La nova contracta també inclourà, entre d’altres, un servici per disminuir el risc d’incendis a la Devesa, destinat a controlar a la vegetació que afecta les infraestructures de vigilància i extinció d’incendis, a intervindre en els arbres perillosos existents en les zones accessibles a les persones usuàries i en l’eliminació de les branques seques localitzades en la rodalia de zones d’alta afluència.

DIVERSITAT I IGUALTAT

El govern municipal ha donat el vistiplau a la primera convocatòria municipal de subvencions a associacions i entitats sense ànim de lucre per a projectes que fomenten la igualtat de les persones LGTBI. L’import total destinat a esta nova línia de subvencions és de 30.000 euros i es concedirà un màxim de 10.000 euros per projecte. Sergi Campillo ha afirmat que “la convocatòria té com a objectiu la consecució d’una igualtat real i efectiva de la qual totes i tots puguem gaudir en una societat més justa i igualitària”. Igualment, segons Campillo, “la convocatòria s’emmarca dins de les activitats previstes per a la celebració del Dia de l’Orgull que, sota el lema ‘València, ciutat orgullosa de l’Orgull’, és una ferramenta per afavorir la normalització, l’acceptació social i trencar els discursos d’odi”.

Dins d’este àmbit, el govern municipal també ha aprovat convocar la tercera edició dels premis Caliu a les falles grans i infantils que tinguen un caràcter igualitari i divers, contribuint amb això a la superació de barreres i estereotips. El vicealcalde ha afirmat que “és un objectiu prioritari d’este Ajuntament aconseguir la plena igualtat de la ciutadania valenciana, amb independència de la seua orientació sexual i identitat de gènere, origen, ètnia, edat, religió, diversitat funcional o qualsevol altra circumstància, per això es considera oportú continuar fomentant la igualtat i diversitat en les falles de 2021, tal com es va fer en les de 2018 i 2019 amb la primera i segona edició dels premis Caliu”.

SEU DEL PRIMER CONGRÉS DE CIUTATS INTEL·LIGENTS

Per últim, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València ha acceptat la proposta per tal que la ciutat siga l’amfitriona i participe en la celebració del primer Congrés de Ciutats Intel·ligents, que se celebrarà els dies 29 i 30 de novembre de 2021. És una petició que va formular el passat mes de maig el president de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI) i que la ciutat accepta.

Amb esta acceptació, València serà seu d’un congrés en el qual s’espera que participen unes 250 persones. S’hi preveu que este tipus d’activitat promoga negocis a la ciutat, perquè ofereix a empreses i emprenedors l’oportunitat de conéixer-se i establir relacions comercials i col·laboratives així com amb la resta de ciutats que formen part de la xarxa.