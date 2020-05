L’Ajuntament de València aprova la licitació per a la redacció del projecte del CEIP Sant Àngel de la Guarda

Connect on Linked in

Gómez: “Fem un pas més cap endavant per a poder fer realitat el nou col·legi, que era un dels nostres grans compromisos”

La Junta de Govern Local celebrada hui ha ratificat la licitació de la redacció del projecte d’execució per a l’edificació del nou CEIP Sant Àngel de la Guarda en la secció 12 del barri de la Raiosa, districte de Jesús, que forma part del Programa Edificant per un import superior als 330.000 euros. Així ho ha anunciat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, qui ha posat en valor que “gràcies al Programa Edificant estem accelerant els processos de renovació i dignificació dels nostres centres escolars”.



Gómez ha recordat que l’any 2017, al costat de la Conselleria d’Educació, es van veure obligats a traslladar als i les alumnes de l’antic col·legi Sant Àngel de la Guarda als terrenys que “hui dia tenim previstos per a alçar el nou institut de Patraix”. “Amb esta licitació fem un pas més cap endavant per a poder fer realitat el nou col·legi, que era un dels nostres grans compromisos”, ha remarcat.



El CEIP Sant Àngel de la Guarda, que se situarà al carrer Sant Vicent Màrtir número 250, comptarà amb 9 unitats d’Educació Infantil; 18 unitats d’Educació Primària; un gran pati amb jocs de pilota valenciana; i un menjador amb capacitat per a 300 persones en 2 torns. El contracte, que a l’ampar del que es disposa en l’article 156 de la LCSP s’ha estipulat per un import total de 331.631,31 euros, disposarà d’un termini de durada de 20 mesos.



“Gràcies al Programa Edificant, que ens està permetent als ajuntaments i a la Conselleria, amb la col·laboració mútua, accelerar els processos de renovació i dignificació dels nostres centres escolars públics”, ha destacat Gómez.



RESIDENCIA ESTUDIANTS CABANYAL I CASA DEL RELLOTGER



En un altre ordre de coses, la vicealcaldessa ha anunciat l’aprovació del projecte de la novena modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2020. Entre ells, destaca la transferència de mig milió d’euros a AUMSA per a la compra i rehabilitació d’un immoble amb destinació al seu lloguer per als estudiants universitaris. Es tracta de la segona fase d’un projecte de construcció de diversos allotjaments d’estudiants en el barri del Cabanyal-Canyamelar, que segons Gómez “contribuirà la rehabilitació urbana i a la regeneració social i comercial perquè atraurà a gent jove i potenciarà el comerç de proximitat que volem recuperar”. Esta nova residència, que se situarà en un solar del carrer Escalante, s’unix a l’edifici del carrer Marquès de Guadalest. “És una aposta decidida per part d’este govern de regenerar i reconstruir el barri del Cabanyal. El carrer Escalante ha estat una de les més damnificades pel projecte d’ampliació. Volem anar a poc a poc retornant-li la vida”, ha insistit Gómez.



Una altra de les modificacions de crèdit aprovades en la Junta de Govern Local de hui fa referència a la primera fase de rehabilitació i consolidació de la Casa del Rellotger amb un pressupost extra de 200.000 euros. Un canvi que ve motivat pels estudis tècnics que, tal com ha explicat la regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, “van comprovar que la llosa adjacent a la Casa del Rellotger no era apta per a utilitzar-la com a fonamentació de la nova construcció”. Així doncs, ara “és necessària la millora del terreny mitjançant injeccions de resina sota la llosa i la fonamentació de la Casa del Rellotger”, un canvi que encarix el procés constructiu i d’aquí l’increment pressupostari.



100 EQUIPS INFORMÀTICS PER A JOVES “VULNERABLES”



Així mateix, la vicealcaldessa ha comunicat la compra d’un total de 100 equips informàtics portàtils, amb una inversió pròxima als 50.000 euros, per part de la Regidoria de Joventut. L’objectiu és “fomentar l’ús de la joventut en situació de vulnerabilitat”, i, així, “reduir la bretxa laboral incrementada per la pandèmia del coronavirus”. Els beneficiaris i les beneficiàries seran joves amb edats compreses entre els 16 i 25 anys. “La idea és cedir-los a persones joves que no tinguen estos ordinadors per motius econòmics durant un any a canvi que realitzen tots els cursos de formació online que se’ls exigisca”, ha explicat Gómez, qui ha assegurat que “amb esta mesura volem afavorir la cerca activa d’ocupació, l’accés als cursos de formació i tallers que oferix la regidoria de Joventut, i l’accés a l’oferta cultural o l’assessorament online”.



“Un ordinador portàtil és fonamental per a trobar treball i així els ajudem a poder realitzar esta cerca activa d’ocupació. Per això és essencial que promoguem accions que ajuden a esmenar l’exclusió digital, per a garantir que la joventut de València tinga les mateixes oportunitats per a construir el seu futur”, ha conclòs. Els i les beneficiàries rebran cursos d’ofimàtica, d’assessorament en matèria d’ocupació, presentacions curriculars i altres cursos formatius.



PROJECTE MODIFICAT DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CAROLA REIG



Així mateix, en la Junta de Govern Local de hui s’ha proposat l’aprovació del Projecte Modificat de les obres de supressió de barreres arquitectòniques i de reforma i ampliació de la Biblioteca Municipal Carola Reig de Benimaclet. Una decisió que segons Gómez “va en la línia de fer tots els nostres espais municipals totalment accessibles”. Una decisió que ve motivada perquè durant el transcurs de les obres de reforma i ampliació de la biblioteca van sorgir errades i es va fer necessari modificar diversos aspectes del projecte original relacionats amb el desmuntatge del fals sostre, el mesurament dels revestiments d’enrajolat, rampes d’accés, elements sanitaris.



PETICIÓ AL GOVERN D’ESPANYA



En últim lloc, la vicealcaldessa ha comentat l’aprovació d’una moció “molt important” amb la qual el govern municipal sol·licita al govern d’Espanya que “necessitem fons, liquiditat, per a dur a terme totes les polítiques que donarien resposta a les necessitats sorgides amb motiu de la crisi de la COVID-19”. En este sentit, encara que Gómez ha posat en valor “un paquet de mesures d’este Ajuntament que van combatre l’emergència d’esta crisi sanitària”, ha reconegut que “no han acabat encara, continuaran havent-hi conseqüències econòmiques i socials” i que per això “necessitem utilitzar el nostre romanent i per això demanem al govern d’Espanya que allibere els romanents dels ajuntaments per a poder atendre els problemes de la ciutadania”.



En la moció se sol·licita també al govern d’Espanya la creació “d’un fons extraordinari per a atendre les necessitats del transport públic ja que totes les ciutats estem sofrint un desajust en l’estabilitat pressupostària de les nostres empreses públiques de transport per l’important descens dels passatgers i les passatgeres”.